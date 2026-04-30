告五人太狂了「27天跑4個時區」開巡演！　靠意志力撐：混亂又漂浮

記者蔡琛儀／台北報導

天團告五人連兩年繞地球兩圈、巡演狂奔24城36場，隨著LIVE HOUSE巡演進入倒數，最終場將於5月16、17日回到Zepp New Taipei壓軸登場。短短27天橫跨美東、美西到巴黎、倫敦，連跑4個時區，團員笑說靠意志力與美食撐過時差，「那種混亂又漂浮的感覺，其實滿有趣的。」

▲告五人重返艾比路錄音室。（圖／相信音樂提供）

距離在倫敦錄製專輯時隔一年，告五人這次帶著完整作品與巡演重返舊地，再度回到傳奇錄音地標艾比路錄音室，雲安回憶當時在錄音室餐廳一起吃烤雞、馬鈴薯的畫面，直呼難忘，這次還特地準備家鄉泡麵當伴手禮，讓當地夥伴驚喜不已。

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歐洲巡演同樣話題滿滿，巴黎站選在Salle Pleyel開唱，站上古典音樂殿堂讓犬青直呼浪漫，也讓緊湊行程難得慢下來。她笑說雲安吹〈從沒去過巴塞隆納〉的口哨，在巴黎聽起來特別浪漫，在英國則秒被接話成「炸魚薯條」，全場笑翻。

▲▼ 告五人歐洲巡演之餘不忘走訪景點。（圖／相信音樂提供）

倫敦最終場則於指標場館Troxy登場，近距離互動火花不斷，甚至上演「演唱會變相親」橋段，雲安笑喊「一個人進場、兩個人離開」，氣氛嗨到最高點。三人也大秀語言天賦，現學法文、模仿英國腔點「Water」，成為全場亮點。

巡演之餘，三人也走訪艾菲爾鐵塔、巴黎聖母院等地標，品嚐法式料理充電靈感。結束歐洲行後，將回台完成最終場演出，並接續出席「2026hito流行音樂獎」，為這趟世界狂奔劃下句點。