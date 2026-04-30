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AV女優引退首站來台探路　桃乃木香奈露出吃貨本性

桃乃木香奈自AV女優退役後，首站來台探路。

▲桃乃木香奈自AV女優退役後，首站來台探路。

圖文／鏡週刊

去年宣布引退的日本AV女優桃乃木香奈，是不少宅男心中的女神。今年29歲的她，面臨邁入30歲的人生階段，選擇轉換跑道，並以新人之姿出發，有望來台轉戰啦啦隊，也不排斥拍戲，甚至表示想演恐怖片，「就算最後演屍體也無妨」，一切從零開始。

在場邊加油　桃乃木香奈

  • 年齡：29歲（1996年12月24日）
  • 身高：153公分
  • 作品：《怪獸公主》電影版（待播）
  • 興趣：看足球、吃拉麵、剉冰、甜點等美食
  • 專長：跳舞、打排球、健身

桃乃木香奈早在2015年就以藝名「松嶋真麻」出道，但當時正值青春年華，加上食量大又愛吃，身形較為圓潤，險些被經紀公司淘汰。她痛定思痛，開始認真減肥，在半年內成功瘦下10公斤，再加上原本甜美可愛的臉蛋，很快成為備受矚目的明日之星。

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桃乃木香奈性感甜美兼具，社群有200萬粉絲追蹤。（翻攝自桃乃木香奈IG）

▲桃乃木香奈性感甜美兼具，社群有200萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自桃乃木香奈IG）

宅男女神　坦認玻璃心

曾是惠比壽麝香葡萄團體的一員，桃乃木香奈本就具備歌唱與舞蹈底子，轉型之初也曾希望成為啦啦隊員。她表示自己熱愛觀賞賽事，也很喜歡啦啦隊所帶來的正面能量，以及緊張的賽事中如同靈魂一般的存在，不過台灣啦啦隊市場競爭激烈，在加入之前，她期許自己在舞蹈實力上能更上一層樓。

擁有長達十年的AV拍攝資歷，桃乃木香奈坦言自己也曾歷經低潮，但最終仍是靠著轉念走過難關。她常常是「成也網友、敗也網友」，難免會受到酸民留言影響心情，但看到死忠粉絲無條件支持，又能重新振作。

桃乃木香奈喜歡台灣味，幾乎吃遍台式經典零食。（翻攝自桃乃木香奈IG）

▲桃乃木香奈喜歡台灣味，幾乎吃遍台式經典零食。（圖／翻攝自桃乃木香奈IG）

桃乃木香奈不諱言，轉型除了因為年近30歲，另一個重要原因，是曾懷疑自己未來是否能順利結婚生子、找到理解她工作的伴侶，過上一般人的生活。不過看到不少前輩引退後仍擁有幸福家庭，也讓她逐漸建立信心。她強調，其實早在五年前就已有「滿十年引退」的規劃，因此一切都在掌控之中。

桃乃木香奈出道超過10年，作品高達上百部。

▲桃乃木香奈出道超過10年，作品高達上百部。

控醣瘦身　美食無法擋

桃乃木香奈從過去略顯豐潤的可愛形象，成功轉型為純欲女神，體態與外型皆有明顯改變，唯一不變的是「吃貨」體質。即便瘦身成功後長期靠控醣飲食維持身材，她仍曾創下30分鐘內吃完3碗拉麵的驚人紀錄。在台灣受訪時，面對美食更是忍不住立刻品嘗，不願等到拍照結束，社群媒體上也充滿她與美食的打卡照。

桃乃木香奈日前來台，現身棒球場引起騷動。（翻攝自桃乃木香奈IG）

▲桃乃木香奈日前來台，現身棒球場引起騷動。（圖／翻攝自桃乃木香奈IG）

儘管面臨演藝生涯重大轉型，桃乃木香奈並未將雞蛋放在同一個籃子裡。她早已規劃推出個人服裝品牌，很快就將全面發表，目標客群涵蓋男女。她過去在AV界就已同時擁有男女粉絲支持，未來成為品牌主理人，也將朝此方向持續努力。


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