「小龍女」張心璇開告！　心碎認「有極端念頭」：珍視的清白被誣衊

記者蔡宜芳／綜合報導

職棒「味全龍」啦啦隊成員張心璇應援生涯邁入第十年，近日卻遭逢嚴重抹黑，還被攻擊最珍視的私德清白。對此，她決定不再忍氣吞聲，宣布正式委請律師與警方介入處理，坦言曾因黑暗念頭閃過腦海，決心用法律守護正義，強調網路並非法外之地，捍衛自身清白。

▲張心璇表示近來遭到嚴重抹黑。（圖／翻攝自Instagram／shennnnn1012）

盔甲被刺穿！自律女神淚揭「曾有極端念頭」

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張心璇自曝出道十年來，對指教始終抱持謙卑之心，她自認生活單純、個性極度自律，甚至有點「宅」，過去面對網路攻擊總是一笑置之，幽默地當作是在「積德行善」。然而，這次的惡意抹黑讓她徹底被傷害，「近期的惡意抹黑與不實造謠，已經跨越了法律與道德的底線。他們誣蔑了一個女孩最珍視的清白與私德。」也讓她身邊親友擔憂不已。

張心璇心碎坦承，自己曾閃過極端的念頭，「台灣是個言論自由的國家，但這份自由，不該成為匿名者肆意中傷、毀人名譽的利刃。」看著家人與朋友為她提心吊膽，她深感沒有人應該承受這種無端的恐懼與傷害。為了不再讓愛她的人擔心，也為了守護自己的名譽，她決定揮別過去的沈默，挺身而出為自己發聲。

▲張心璇向造謠者提告。（圖／翻攝自Instagram／shennnnn1012）

正義不再沈默！開告匿名者捍衛法網尊嚴

張心璇表示，她已正式委請律師與警方介入，針對所有發文者及縱容造謠的人員進行司法程序。她嚴正警告躲在螢幕背後的匿名者說：「網路並非法外之地，言論自由背後，是必須承擔的法律責任。」她也表示，過去自己總是帶給大家正能量，現在換正義給她力量，決心要讓那些肆意踐踏他人名譽的人知道，必須為自己的言行負起應有的法律代價，絕不姑息。

雖然法律程序漫長，但張心璇堅信自己並不孤單，「身邊有很多天使和善良的人會陪伴我，我會好好照顧自己，無論在工作上還是生活上，依然會努力的當快樂小璇散播歡樂、散播愛給大家，請大家別擔心我。」聲明獲得大批粉絲支持。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

張心璇社群全文：

為了守護清白，這次我不再選擇沈默。

應援生涯邁入第十個年頭，這段日子裡，我收過的批評與指教從未間斷。作為公眾人物，我始終抱持著謙卑的心，只要是建設性的建議，我一向全盤接受並努力改進。

了解我的親友與粉絲應該都清楚，我是一個極度自律、甚至有些「宅」的人，生活單純，鮮少出入複雜場所。過去面對網路上的攻擊，我總能一笑置之，甚至告訴自己：如果對方需要一個出口，那就當作是我在積德行善。我以為我練就了一身鋼鐵般的盔甲，可以抵禦一切流言蜚語。

但這一次，我的盔甲被徹底刺穿了。

近期的惡意抹黑與不實造謠，已經跨越了法律與道德的底線。他們誣蔑了一個女孩最珍視的清白與私德。這些憑空捏造的故事，像一把把尖銳的刀，不僅劃破了我的生活，更讓愛我的家人與朋友為我擔心。當我因為情緒低落稍微離開大家的視線，他們甚至恐懼我會因此做出無法挽回的傻事。

我必須坦承，在最黑暗的時刻，那些極端的念頭確實曾閃過我的腦海。

台灣是個言論自由的國家，但這份自由，不該成為匿名者肆意中傷、毀人名譽的利刃。沒有人應該承受這種無端的恐懼與傷害。為了守護自己的清白，也為了保護自己，我決定不再忍氣吞聲。

目前我已正式委請律師與警方介入處理，針對所有發文者及縱容造謠的人員，進行司法程序。我要讓躲在螢幕背後的你們知道：網路並非法外之地，言論自由背後，是必須承擔的法律責任。

一直以來我帶給大家很多正能量，現在換正義給我力量。

法律程序雖然漫長，但我相信自己並不孤單，身邊有很多天使和善良的人會陪伴我，我會好好照顧自己，無論在工作上還是生活上，依然會努力的當快樂小璇散播歡樂、散播愛給大家，請大家別擔心我。

