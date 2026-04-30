ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《食尚》阿諾動刀切甲狀腺結節
愛買水餃熱銷排行「冠軍每顆只要1元」
IU交往李鐘碩！認「戀愛遷就對方」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

「小龍女」張心璇開告！　心碎認「有極端念頭」：珍視的清白被誣衊

記者蔡宜芳／綜合報導

職棒「味全龍」啦啦隊成員張心璇應援生涯邁入第十年，近日卻遭逢嚴重抹黑，還被攻擊最珍視的私德清白。對此，她決定不再忍氣吞聲，宣布正式委請律師與警方介入處理，坦言曾因黑暗念頭閃過腦海，決心用法律守護正義，強調網路並非法外之地，捍衛自身清白。

▲▼「小龍女」張心璇開告！心碎認「有極端念頭」。（圖／翻攝自Instagram／shennnnn1012）

▲張心璇表示近來遭到嚴重抹黑。（圖／翻攝自Instagram／shennnnn1012）

盔甲被刺穿！自律女神淚揭「曾有極端念頭」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張心璇自曝出道十年來，對指教始終抱持謙卑之心，她自認生活單純、個性極度自律，甚至有點「宅」，過去面對網路攻擊總是一笑置之，幽默地當作是在「積德行善」。然而，這次的惡意抹黑讓她徹底被傷害，「近期的惡意抹黑與不實造謠，已經跨越了法律與道德的底線。他們誣蔑了一個女孩最珍視的清白與私德。」也讓她身邊親友擔憂不已。

張心璇心碎坦承，自己曾閃過極端的念頭，「台灣是個言論自由的國家，但這份自由，不該成為匿名者肆意中傷、毀人名譽的利刃。」看著家人與朋友為她提心吊膽，她深感沒有人應該承受這種無端的恐懼與傷害。為了不再讓愛她的人擔心，也為了守護自己的名譽，她決定揮別過去的沈默，挺身而出為自己發聲。

▲▼「小龍女」張心璇開告！心碎認「有極端念頭」。（圖／翻攝自Instagram／shennnnn1012）

▲張心璇向造謠者提告。（圖／翻攝自Instagram／shennnnn1012）

正義不再沈默！開告匿名者捍衛法網尊嚴

張心璇表示，她已正式委請律師與警方介入，針對所有發文者及縱容造謠的人員進行司法程序。她嚴正警告躲在螢幕背後的匿名者說：「網路並非法外之地，言論自由背後，是必須承擔的法律責任。」她也表示，過去自己總是帶給大家正能量，現在換正義給她力量，決心要讓那些肆意踐踏他人名譽的人知道，必須為自己的言行負起應有的法律代價，絕不姑息。

雖然法律程序漫長，但張心璇堅信自己並不孤單，「身邊有很多天使和善良的人會陪伴我，我會好好照顧自己，無論在工作上還是生活上，依然會努力的當快樂小璇散播歡樂、散播愛給大家，請大家別擔心我。」聲明獲得大批粉絲支持。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

張心璇社群全文：

為了守護清白，這次我不再選擇沈默。

應援生涯邁入第十個年頭，這段日子裡，我收過的批評與指教從未間斷。作為公眾人物，我始終抱持著謙卑的心，只要是建設性的建議，我一向全盤接受並努力改進。

了解我的親友與粉絲應該都清楚，我是一個極度自律、甚至有些「宅」的人，生活單純，鮮少出入複雜場所。過去面對網路上的攻擊，我總能一笑置之，甚至告訴自己：如果對方需要一個出口，那就當作是我在積德行善。我以為我練就了一身鋼鐵般的盔甲，可以抵禦一切流言蜚語。

但這一次，我的盔甲被徹底刺穿了。

近期的惡意抹黑與不實造謠，已經跨越了法律與道德的底線。他們誣蔑了一個女孩最珍視的清白與私德。這些憑空捏造的故事，像一把把尖銳的刀，不僅劃破了我的生活，更讓愛我的家人與朋友為我擔心。當我因為情緒低落稍微離開大家的視線，他們甚至恐懼我會因此做出無法挽回的傻事。

我必須坦承，在最黑暗的時刻，那些極端的念頭確實曾閃過我的腦海。

台灣是個言論自由的國家，但這份自由，不該成為匿名者肆意中傷、毀人名譽的利刃。沒有人應該承受這種無端的恐懼與傷害。為了守護自己的清白，也為了保護自己，我決定不再忍氣吞聲。

目前我已正式委請律師與警方介入處理，針對所有發文者及縱容造謠的人員，進行司法程序。我要讓躲在螢幕背後的你們知道：網路並非法外之地，言論自由背後，是必須承擔的法律責任。

一直以來我帶給大家很多正能量，現在換正義給我力量。

法律程序雖然漫長，但我相信自己並不孤單，身邊有很多天使和善良的人會陪伴我，我會好好照顧自己，無論在工作上還是生活上，依然會努力的當快樂小璇散播歡樂、散播愛給大家，請大家別擔心我。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張心璇味全龍

推薦閱讀

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

快訊／林逸欣醫生爸過世！　攝護腺癌末「告別式辦完才揭死訊」

8小時前

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

10小時前

「腳麻、腰痛」竟是癌末！　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭...鼻酸畫面曝

「腳麻、腰痛」竟是癌末！　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭...鼻酸畫面曝

7小時前

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」揭真相

小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」揭真相

8小時前

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　5組超狂卡司曝光

10小時前

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！千萬債壓垮4年婚 尪離開台灣

王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！千萬債壓垮4年婚 尪離開台灣

13小時前

張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！被問邵雨薇尷尬笑了

4/29 20:02

孫德榮突發腦血栓急送醫！「虛弱躺病床照」曝光　親揭最新病況

孫德榮突發腦血栓急送醫！「虛弱躺病床照」曝光　親揭最新病況

2小時前

老高PO新片「小茉久違獻聲」！　近況曝光掀網激動：感動哭了

老高PO新片「小茉久違獻聲」！　近況曝光掀網激動：感動哭了

22小時前

AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈

AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈

7小時前

王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」！IG訂閱月收全說了：抽成很高

王俐人登SWAG脫衣「單次直播費曝光」！IG訂閱月收全說了：抽成很高

12小時前

台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

台八女神「懷孕4個月孕肚照」首曝光！難得解放內衣：真的穿不下了

10小時前

熱門影音

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？

王俐人SWAG「開腿按摩」　左胸疑露點：大家看得到嗎？
王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢

王俐人SWAG直播「開腿做瑜珈」　羞喊：我最喜歡的姿勢
郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?

郭子乾談王俐人轉變　被問SWAG合作：我全裸演出喔?
王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人

王俐人怒罵酸民「愛看又愛酸」　談「背債千萬」嘆：別當濫好人
49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪

49歲王俐人賣吹風機　激凸影片眼睛不知道看哪
曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛

曾沛慈哭到一半被Cue　表情「一秒垮掉」超可愛
李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤

李多慧被諧音梗逗笑　想跟幽默的男生結婚❤
王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」
周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD

周予天被爆鬧翻親弟周興哲　陳奕看新聞偷偷吃瓜XD
陳偉霆首聽胎心：好緊張！　曝妻子何穗「生產不太順利」

陳偉霆首聽胎心：好緊張！　曝妻子何穗「生產不太順利」
張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安

張凌赫腳痛兩度「站不起來」　粉絲心疼..他發語音報平安
51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」

51歲簡沛恩未婚無子 認了「已經計劃後事」
學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

《淫后》「暗黑楊謹華」卡利性感泡湯　 自豪體力好：我自己就可以搖

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

62歲趙永馨哽咽：30年後能再見嗎　昔聯手劉雪華整秦漢「吻戲吃蒜頭」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

王彩樺一彎腰「火辣34D」蹦出來　胡宇威放閃陳庭妮：她有留咬痕！

看更多

【傅崐萁也壓不住】為軍購版本槓上！　季麟連警告徐巧芯「別親痛仇快」

即時新聞

剛剛
剛剛
38分鐘前21

「小龍女」張心璇開告！　心碎認「有極端念頭」：珍視的清白被誣衊

45分鐘前32

差點引退回老家接家業！　泰國學霸女星「因台粉留下」全台趴趴走

1小時前0

香港視帝吃肥10kg…耍憨被讚爆「收視飆至46點」獲封最強寵妻代表

2小時前24

孫德榮突發腦血栓急送醫！「虛弱躺病床照」曝光　親揭最新病況

2小時前0

小哈利「吸好友嘴中飲料」惹議！　伊能靜護子開戰：麻煩來攻擊我

2小時前21

渣男拋棄正宮「扶正小三後」發現罹患胃癌　超慘結局網全看爽了！

3小時前32

舒華現身了！不甩緋聞「心情很美麗」露美背揮手：想送戒指

3小時前20

王少偉擁7500萬身價！房產佔9成曝「負利差」危機　昔投資慘賠千萬

3小時前0

湯令山分手認了：很心痛！　走出情傷鬆口「有新對象」

4小時前0

《逐玉》「安太妃」田麗久違公開露面！　被問張凌赫來台回應了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」
    8小時前1029
  2. 知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲
    10小時前86
  3. 「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭
    7小時前6611
  4. 小馬忍痛聲請家暴令！遭控養小鬼、涉詐欺「全是哥哥幻想」
    8小時前166
  5. GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　
    10小時前221
  6. 王俐人早就簽字離婚「爆保密條款」！
    13小時前67
  7. 張立昂氣胸插管「家屬簽放棄急救」近況曝光！
    4/29 20:0242
  8. 孫德榮突中風腦血栓緊急送醫！「虛弱躺病床照」曝光
    2小時前44
  9. 老高PO新片「小茉久違獻聲」近況曝光
    22小時前184
  10. AV女優渡部穗乃衣服往下滑⋯走光了！敬業喬奶繼續拍　合體瀨戶環奈
    7小時前248
ETtoday星光雲

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合