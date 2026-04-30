台灣、加拿大23組音樂人開唱！　女歌手遭爆坐月子還在寫歌

記者蔡琛儀／台北報導

「楓糖愛玉共演 Jade Music Fest in Asia」日前在華山1914文化創意產業園區登場，集結台灣與加拿大23組音樂人接力開唱，三天從白天唱到夜晚。主辦單位同步宣布，南王姊妹花、P!SCO、黃子軒與山平快及芒果醬Mango Jump將於下半年前往加拿大巡演，延續跨國音樂交流熱度。

▲楓糖愛玉共演 Jade Music Fest in Asia 。（圖／Jade Music Fest in Asia提供）

台灣音樂人接力登場，包括陳以恆、王鍾惟Vuize、克里夫Cliff、張淦勛等人，展現多元風格。壓軸的栗子不僅帶來合作舞台，還分享能用緬甸話與加拿大音樂人家人交流的趣事 Lizi栗子邀請鄭雙雙合唱〈銘心刻苦〉，分享創作誕生於對方坐月子期間。

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芒果醬則找觀眾大玩「戰鬥陀螺」，炒熱氣氛；多組演出跨越語言與文化，從台語、客語到英語、東南亞語言交錯，碰撞出豐富聲音樣貌；芮鯊連三年在音樂節過生日，與日本歌手Sheng Tai同台嗨唱，現場齊聲慶生。

▲栗子出席楓糖愛玉共演 Jade Music Fest in Asia 。（圖／Jade Music Fest in Asia提供）

國際卡司同樣吸睛，由Sebastian Gaskin領軍，攜手Violet Grace、Jacq Teh等人登場。Jacq Teh與父親同台改編〈甜蜜蜜〉，融合跨文化元素；來自馬來西亞的Straw林水草與百合花主唱奕碩雙吉他演出，也展現多語創作魅力。

主辦單位最後宣布台灣音樂人將前進加拿大，8月由南王姊妹花、黃子軒與山平快、P!SCO參與TAIWANfest，11月則由芒果醬接棒登上溫哥華舞台。