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蔡阿嘎穿休閒服參加HOW福婚禮！　「整排只有他不是西裝」網吐槽：太隨便

記者李湘文／綜合報導

HowHow、鄧福如在8日舉辦婚禮，許多YouTuber如蔡阿嘎、二伯、阿滴、滴妹、白癡公主等人都到場祝福，既熱鬧又溫馨。蔡阿嘎事後分享婚禮照片，也大讚：「這應該是我參加過...最有質感、最舒服的婚禮了！」他的婚禮穿搭也走休閒風，卻因此引起部分粉絲討論，被疑問「為什麼沒穿西裝」。

▲蔡阿嘎婚禮穿搭被吐槽隨便。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎和老婆二伯、兒子蔡桃貴一起出席HOW福婚禮。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎攜老婆二伯一起參加婚禮，不只跟YouTuber樂團「七月半」合體演出，還「出借」未滿1歲的兒子蔡桃貴當花童，存在感超高。他在10日PO出溫馨照片，跟新郎新娘、自家妻女、七月半團員都拍下合照，開心祝福：「恭喜團長跟夫人終於辦完煩死人的婚禮啦！」

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▲蔡阿嘎婚禮穿搭被吐槽隨便。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎跟七月半團員合照，卻被發現是唯一沒穿西裝的一位。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

照片中，穿著華麗禮服的鄧福如、表情多變的蔡桃貴都成為網友焦點，但也有人注意到蔡阿嘎的穿著，不同於其他七月半成員都是西裝，只有他穿休閒服搭配金色球鞋，引起網友吐槽「為什麼蔡阿嘎沒有穿西裝」、「就你一個穿這麼休閒」、「為何沒穿正式一點」、「太隨便了啦」。

▲蔡阿嘎婚禮穿搭被吐槽隨便。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎其實有帶西裝外套。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

不過，有細心粉絲幫蔡阿嘎平反，指出他其實有穿西裝外套，跟家人合照時也拿在手上，可能只是進場後為了方便才脫下。

▲蔡阿嘎婚禮穿搭被吐槽隨便。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

▲粉絲為蔡阿嘎平反，其實真的有穿西裝外套。（圖／翻攝自蔡哥Instagram）

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蔡阿嘎, HOWHOW, 鄧福如

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