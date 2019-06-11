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「樂童」哥明明寫好專輯給妹妹　2年歌曲都沒發...親口揭真相

記者吳孟庭／綜合報導

南韓雙人組「樂童音樂家」是一對兄妹組成，哥哥李燦赫2017年入伍，在當兵前據說是寫好了一張專輯份量的歌曲，讓妹妹可以出新歌，沒想到2年過去了，妹妹一首歌都沒出，粉絲不解並質疑到底是哪裡出問題？而他們也首度在節目公開了真相。

▲「樂童」哥明明寫好專輯給妹妹　2年歌曲都沒發...親口揭真相。（圖／翻攝自認識的哥哥官網）

▲「樂童」哥明明寫好專輯給妹妹　2年歌曲都沒發...親口揭真相。（圖／翻攝自認識的哥哥官網）

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「樂童音樂家」李燦赫、李秀賢與全昭彌（SOMI）日前作客綜藝節目《認識的哥哥（아는형님）》，尤其後者因為簽入YG子公司The Black Label，3人瞬間變成同事，因此一起上節目暢聊許多不為人知的故事。

其中擅於創作的哥哥李燦赫被問到，當初為了安心當兵，曾寫了不少歌曲給妹妹發專輯，但為何都沒有推出？他回應，「我在入伍前其實準備好了專輯要給她，但某天她發了很長的一封信給我：『歐巴（哥），我應該不會唱你幫我寫的專輯了...』秀賢說她想要做自己的音樂，我心裡驚了一下，但也覺得她終於要成為Artist（藝術家）了，這之後她就獨自準備著（新專輯）。」

▲「樂童」哥明明寫好專輯給妹妹　2年歌曲都沒發...親口揭真相。（圖／翻攝自李秀賢IG）

▲樂童音樂家和SOMI現在是同公司同事。（圖／翻攝自李秀賢IG）

兩人最後的發片是2017年7月的單曲專輯《Summer episode》，妹妹秀賢在哥哥當兵2年來，一邊經營個人美妝YouTube頻道，一邊也上節目等錄影活動，這期間秀賢也透過個人YouTube偶爾展現粉絲懷念的歌聲，或是出席南韓國內公演，海外粉絲遲遲等不到她發新歌。今年哥哥終於退伍，粉絲已經等不及兩人推出新專輯了。

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關鍵字

認識的哥哥, 樂童音樂家, 李燦赫, 李秀賢, YG, SOMI, 全昭彌, 日韓風

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