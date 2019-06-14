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劉以豪、郭雪芙同框《鍵盤手》囉！ 挑戰進擊的演技大考驗

娛樂中心／綜合報導

八大新戲《我們不能是朋友》改編自小說，劇情描述各自有論及婚嫁男女朋友的褚克桓（劉以豪 飾演）和周惟惟（郭雪芙 飾演）因緣際會結緣，從一開始的看不順眼到發展出曖昧情愫，不該成為情人也不能是朋友的他們，引發的一連串愛恨糾葛...本周男女主角劉以豪、郭雪芙光臨《明星鍵盤手》要和網友互動，記得6月14日下午五點「ETtoday星光雲」粉絲團&APP觀看《明星鍵盤手》的直播喔！

▲▼ 郭雪芙、劉以豪新戲《我們不能是朋友》 。（圖／八大提供／翻攝自Facebook／郭雪芙 Puff）

▲ 郭雪芙、劉以豪新戲《我們不能是朋友》。（圖／八大提供／翻攝自Facebook／郭雪芙 Puff）

《明星鍵盤手》本周邀請到《我們不能是朋友》的男主角劉以豪、女主角郭雪芙來和網友見面，這次劉以豪飾演的角色有別以往的暖男形象，這次要挑戰的是霸氣總裁形象，因此製作單位特別設計了進擊的演技大考驗，要他們抽籤選出情境和台詞，究竟他們能完成考驗嗎？還有劉以豪最害怕的明星測謊機也會重新搬出來和他Say Hello！還要同時進行偷吃任務，這樣精采的爆笑內容，喜歡他們的粉絲一定要準時收看《明星鍵盤手》唷！

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明星鍵盤手開框圖-劉以豪郭雪芙

「明星鍵盤手」由記者關韶文主持，6月14日下午5點，請鎖定「ETtoday星光雲」粉絲團與App直播，就有機會跟男主角劉以豪、女主角郭雪芙一起互動哦！！

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