有你就有我！李光洙碰上影帝申河均笑哭觀眾...直到遇上這女人

文／yeonhee

나의 특별한 형제 // 完美搭檔 (2019)

主演：申河均、李光洙、李絮

以前從來沒注意過他們倆相似之處，直到這部電影才發現，原來光洙和申大叔長得好像啊！哈哈哈哈哈。可是這不是貶義的，因為他們倆在這部電影裡綻放的光芒，猶如親兄弟般不分上下呢！

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以下字字句句將含有電影雷，請斟酌閱讀。

世河（申河均 飾演）和東久（李光洙 飾演）是一對毫無血緣關係的兄弟，之所以會一起生活是因為同住在一個屋簷下 — 責任之家，由神父的牽線之下，才促起了這段無對方不可的親情關係。

他們倆取對方之長，補自己之短，世河擁有肢體缺陷卻滿腹智慧；東久雖然智能有障礙卻運動細胞發達，他們倆的合拍程度，由東久每日早晨幫世河刷牙、出門推輪椅、吃飯喝水樣樣幫助，甚至半夜調好鬧鐘幫世河翻身，到世河發掘東久游泳強項，游說李絮飾演的兼職生來教導他正確的游泳方式到報名參賽...他們，是完美的搭檔。

直到東久的媽媽重新出現。

光洙自從去年的電視劇《Live》過後，真的讓我大大改觀，而這部電影，我無法不說，他竟然感動到我了。雖然我覺得在智能障礙這一塊，光洙好像抓錯了演繹方式（XD），但是那個躺在已被拆遷的舊家床上，想起哥哥而淚流滿面的東久，是多麼的自然，演技到位。（李光洙是演員！演員！演員啊！）

而申叔，我印象的他都是有點瘋狂的角色（大笑），這部戲只用了脖子以上的臉來詮釋世河，我真的覺得超級讚。尤其吃拉麵的那兩幕，他眼神充滿飢餓，那股渴望，眼巴巴看著光洙吃掉那口拉麵時，真的是影帝級演出啊！

哈哈，好啦，不是啦，剛剛那句完全是開玩笑，純粹覺得申叔把我每次要減肥時對食物的憧憬演得太到位了（笑死了）。真正影帝級的演出，逼出我的淚的，是當他操控輪椅到東久比賽場地摔倒後，撥電叮囑李絮要讓東久媽媽站在終點那，要不然東久就會害怕了。只用眼部傳神就那麼催淚，申叔回來了！

因為看見李絮能照顧好哥哥，輪椅也不一定需要自己來推，也因為上庭前看見他們有說有笑，所以站在庭上的他選擇了媽媽。「我可能是哥哥的負累」一定曾經出現在這只有5歲智商的東久腦海裡，所以他決定不要拖累。

弱小的我們就應該膩在一起，因為相互幫助的我們，才能各自得到依偎。世河是東久的大腦；東久是世河的手腳，他們弱小的地方有對方強大的支援，所以不需要後盾，因為彼此就是對方生活的動力。

「형아. （哥啊）」

整部電影我最喜歡的就是當東久呼喚世河之時，那一句稱呼卻包著無數愛的真情，有你就有我，我就是那麼喜歡與你在一起的感覺。

改編自真實故事，從去年開始就期待至今，所有演員的演技都在線上，也擁有韓影最擅長的煽情秀，我高分推薦。不是高潮迭起的劇情峰迴路轉，也沒有高科技的助攻，就是那麼暖和的溫情故事。平淡的小品卻會在你臉上留下一絲笑容。

申叔真的很好看，好喜歡看他演戲；

光洙別哭了好嗎，真的讓人好心疼；

李絮應該走花路，那微笑也太致命。

最後附上電影的一句台詞來共勉：

「我們都是受到傷害的懦弱的存在，經常會讓他人感到失望，並且自我絕望。這時，有人接受過錯並理解你的話，我們將重新振作起來並能活下去。當你獨自感到痛苦時，遇到他人，就能相互扶持、相互依靠。」

PS: 片中看到Pororo玩偶時，我竟然大笑，因為它讓我想起了哈哈（HAHA），《Running Man》中毒太深對不起啦！

（以上圖片皆由采昌提供）

yeonhee

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