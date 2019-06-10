演唱會被狂罵難聽！　邵雨薇曝「3崩潰主因」回家大哭

記者許皓婷／綜合報導

邵雨薇8日在台北Legacy開唱，首度以歌手身份舉辦個人售票演唱會，挑戰五月天、艾薇兒、魏如萱、戴佩妮以及王菲等人的經典歌曲，但演出後卻被網友狠酸難聽，她在回家後崩潰大哭，讓粉絲心疼不已，她10日則親自在Instagram發文，希望大家不要擔心自己。

▲邵雨薇8日在Legacy舉辦演唱會。（圖／記者張一中攝）



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邵雨薇演唱會被狂酸難聽，當被問到是否回家有偷哭時，她笑說：「在洗澡前卸妝時，我突然間大哭了起來，心情很複雜，我很感動粉絲特別來支持我，陪伴我這麼多年的粉絲都在現場，雖然他們比較害羞，但是在某一些時刻我還是有看到他們想要衝出來的熱情，很多心情很複雜。」

▲邵雨薇演唱會結束後，回家大哭。（圖／翻攝自Instagram／邵雨薇）



邵雨薇傳出大哭後，不少人擔心她因為外界輿論批評而受傷，她10日則在Instagram發文，一開頭便要大家別擔心，並透露自己會哭是因為卸壓和感動，還有自我要求，並不是因為留言，她表示：「留言我無法控制，但我能控制自己知道哪裡不足去改進，這也是一門功課。」雖然褒貶不一，但她仍非常感謝到場的歌迷，「我依然很高興，來到現場替我加油的你們，也有開心也有感動也有享受」，她更不忘安慰粉絲：「你們就是幫我打氣就好，不准你們跟著難過喔！」

▲邵雨薇希望粉絲別擔心。（圖／翻攝自Instagram／邵雨薇）



【邵雨薇IG全文】

嘿 大家別擔心我呀

我哭是因為卸壓和感動

還有對自己的要求

並不是因為留言

留言我無法控制

但我能控制自己知道哪裡不足去改進

這也是一門功課

我很感謝這場演唱會讓我遇見你們

讓我從害怕開口到開心分享

讓我知道練習與舞台的差異

但我依然很高興，來到現場替我加油的你們

也有開心也有感動也有享受

不試試看 怎麼知道呢 對不對

唯一能做的就是努力再努力

你們就是幫我打氣就好

不准你們跟著難過喔

呼~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~