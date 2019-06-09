快訊／星爵結婚了！娶走小10歲阿諾千金…婚禮現場照曝光

記者許皓婷／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱瑟琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）結婚啦！小倆口8日在美國加州舉行婚禮，雙方家人及好友都到場祝賀。

▲星爵和阿諾女兒凱薩琳結婚。（圖／翻攝自微博）



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星爵和凱薩琳1月宣布訂婚後，8日低調地在美國加州某處莊園舉辦婚禮，據外媒報導，有在場嘉賓透露：「今天是凱薩琳最快樂的一天，她沒有停止微笑過，克里斯也似乎非常興奮。」並表示婚禮場地非常漂亮，到處都是大量的鮮花和綠地，是一個非常浪漫的環境。

▲星爵和凱薩琳婚禮現場。（圖／CFP）



事實上，星爵在2018年6月被拍到與凱薩琳約會後，隨後便不避諱地大方認愛，事後兩人也經常被拍到一起外出約會的甜蜜身影，他10月則正式和前妻安娜法芮斯簽字離婚，事隔不到2個月，他就向小10歲的女方求婚成功，如今也舉辦了浪漫婚禮，讓粉絲又驚又喜。

▲星爵1月向凱薩琳求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／Chris Pratt）

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