ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／星爵結婚了！娶走小10歲阿諾千金…婚禮現場照曝光

記者許皓婷／綜合報導

「星爵」克里斯普拉特（Chris Pratt）和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）的女兒凱瑟琳史瓦辛格（Katherine Schwarzenegger）結婚啦！小倆口8日在美國加州舉行婚禮，雙方家人及好友都到場祝賀。

▲星爵和阿諾女兒結婚。（圖／翻攝自Instagram／Chris Pratt）

▲星爵和阿諾女兒凱薩琳結婚。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

星爵和凱薩琳1月宣布訂婚後，8日低調地在美國加州某處莊園舉辦婚禮，據外媒報導，有在場嘉賓透露：「今天是凱薩琳最快樂的一天，她沒有停止微笑過，克里斯也似乎非常興奮。」並表示婚禮場地非常漂亮，到處都是大量的鮮花和綠地，是一個非常浪漫的環境。

▲星爵和阿諾女兒結婚。（圖／CFP）

▲星爵和阿諾女兒結婚。（圖／CFP）

▲星爵和阿諾女兒結婚。（圖／CFP）

▲星爵和凱薩琳婚禮現場。（圖／CFP）

事實上，星爵在2018年6月被拍到與凱薩琳約會後，隨後便不避諱地大方認愛，事後兩人也經常被拍到一起外出約會的甜蜜身影，他10月則正式和前妻安娜法芮斯簽字離婚，事隔不到2個月，他就向小10歲的女方求婚成功，如今也舉辦了浪漫婚禮，讓粉絲又驚又喜。

▲星爵和阿諾女兒結婚。（圖／翻攝自Instagram／Chris Pratt）

▲星爵1月向凱薩琳求婚成功。（圖／翻攝自Instagram／Chris Pratt）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

推薦閱讀

Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台

Jennie「呼吸困難」演唱會中途急下台！歌迷曝看到輪椅送進後台

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

胡睿兒爆「交往期偷約砲」　林采緹半年沒PO合照…鬆口曝心碎原因

胡睿兒爆「交往期偷約砲」　林采緹半年沒PO合照…鬆口曝心碎原因

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

迪麗熱巴爆「無碼激情片」瘋傳！五官99%神似…超近距離被拍

林志玲閃嫁AKIRA！「日本舊愛」吐11字心聲…浴衣合照曝光

林志玲閃嫁AKIRA！「日本舊愛」吐11字心聲…浴衣合照曝光

蕾菈國中「見男網友險遭性侵」　曝包廂看電影被硬上：我很害怕

蕾菈國中「見男網友險遭性侵」　曝包廂看電影被硬上：我很害怕

馮提莫直播險走光「胸前一大片全露」　下秒這反應…網怒轟做作

馮提莫直播險走光「胸前一大片全露」　下秒這反應…網怒轟做作

馮提莫「近距離未P圖」流出！關美肌…真面目現形網看傻

馮提莫「近距離未P圖」流出！關美肌…真面目現形網看傻

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福

昆凌受訪「這段話」遭轟說謊！網挖出2鐵證打臉：好尷尬

昆凌受訪「這段話」遭轟說謊！網挖出2鐵證打臉：好尷尬

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

到場才知！曾莞婷「硬著頭皮玩」收工大哭　Selina也遇過：都是玉琳哥啦

丫頭搭私人專機「奶炸了」！　染藍髮外套一掀…半球掉出被看光

HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

《復仇者4》浩克彈指後　看到「2個人生中最重要的女人」

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

王力宏走到面前「指定接吻」！　范范害羞摀嘴…黑人「拉開手直接親」MAN炸

直擊／How福婚宴嘉賓超大咖！　阿滴率「一整排YouTuber」

程瀟「素顏沒瀏海」長這樣！又寬又圓額頭露餡　網看呆：火雲邪神吧

陳曉陷封殺危機！　業界怒譙「絕不再碰」網指：豬隊友搞臭了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

星爵, 克里斯普拉特, 凱瑟琳史瓦辛格, 阿諾史瓦辛格

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／張雁名自曝「第二人格」　天蠍憂鬱：需要開朗另一半
  2. 曾治豪夢到賀一航！「我們一起吃冰」...心疼Judy獨守空房：她無法睡
  3. 《姜食堂2》又吵架！　姜虎東走心：他可以這樣隨便生氣？
  4. 搖滾創作女王被逼穿泳衣吸睛！椎名林檎《三毒史》揭露業界潛規則
  5. 快訊／星爵結婚了！娶走小10歲阿諾千金…婚禮現場照曝光
  6. 《如懿傳》四阿哥遭霸凌！「老師號召同學孤立」：別跟他說話
  7. 曾莞婷甜摟混血小鮮肉　公開「姊弟戀」：希望得到祝福
  8. 《街舞2》閃現「偶像男神」網私訊灌爆：是你嗎？　大神揭謎底
  9. 金明洙「天使丹」下凡可愛爆炸！《僅此一次愛情》演技受肯定
  10. 昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366