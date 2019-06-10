吳汶芳巧遇前男友：我玻璃心！　逞強問近況「但都在假裝」

記者盧薇淩／台北報導

吳汶芳近期創作能量大爆發，完全不同曲風的單曲三連發，從可愛輕快、旋律洗腦的《愛不厭詐》，到充滿療癒氛圍、訴說感謝的《同棲》，都獲得極大好評，而這次她選擇以愛情為主題，交出了全新失戀心痛情歌《願聞其詳》，這首歌是吳汶芳啟動了內心的愛情小劇場，她以自身立場想像，若是碰到前任時，會出現多麼複雜的心情，該曲也成為劉以豪及郭雪芙主演的八大偶像劇《我們不能是朋友》的插曲。

▲吳汶芳遇到前男友 。（圖／福茂提供）



對於愛情，吳汶芳坦言是非常很害怕受傷害的人，「寫《願聞其詳》前，我就啟動了我內心的愛情小劇場，假設有一天，我遇到了前男友，我會是什麼情況？而我知道我就是個很『玻璃心』的人啊，我應該還是會禮貌性地問他的近況，簡單的寒暄，但我打從心底不想要知道他這段時間過得有多好，有了另一半是不是很好…。」

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她也認為，對方了解她的個性，如此片刻的交談，其實已是非常逞強才辦得到，所以歌詞裡寫著「我的假裝，你都能看穿，說了謊，是你的體諒」，認為對方早就看穿她在逞強，但只能強撐著面對這個交會的心酸、傷感、尷尬，「我想那一刻的寒暄，正是彼此心照不宣的內心話。」



完成240公里朝聖之路和上個月底的大河岸演唱會，吳汶芳近來天天狂跑校園演出，和學生粉絲近距離接觸，也狂吸代言上門，公益的捐血代言和台南觀光大使都相中她的健康清新形象和十足的親和力，力邀她擔任代言人。她日前抽空完成兩支代言的廣告，能成為捐血大使，熱情滿滿說：「雖然我平時吃素，但很注意營養均衡，身體是很健康的，要捐血的話，馬上就來！」