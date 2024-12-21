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潔哥揭「Show Girl心機要禮物」　進休息室就變臉：都是人氣王

記者蔡宜芳／綜合報導

「鄉民女神」潔哥（李秉潔）以前經常在展場主持活動，也與許多Show Girl共事過。她近日在社群分享當時的回憶，透露Show Girl經常向粉絲許願要吃的，但不滿意的都直接丟桌上不吃，她還曾經撿Show Girl不要的食物，吃到胖了快三公斤。

▲▼潔哥揭「Show Girl心機要禮物」轉頭就變臉：都人氣王。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

▲潔哥以前經常主持展場活動。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

潔哥提到，當時經常會有粉絲帶食物來送給Show Girl，有些Show Girl甚至會在社群平台上列出自己想要的食物清單，或是寫上「歡迎餵食」之類的字樣向粉絲「許願」。然而，潔哥透露，這些Show Girl們常常在笑咪咪地接過食物後，轉頭就在休息室裡說「欸誰要吃？我才不吃這個」，然後就把食物丟在桌子上。

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潔哥回憶，有一次在一個大型展覽中，後台堆滿了各式各樣的食物，「一堆沒有吃過的蛋糕、飲料、餐點，可能不是很知名的都被她們丟桌上不要。」她笑稱自己「過超爽」，因為光是撿那些Show Girl不要的食物，每天都能帶一大堆回家，「光是一個展我就月半快三公斤！媽der根本職災哈哈哈哈哈！」連父母都問她為什麼每天都有這麼多東西吃。

▲▼潔哥揭「Show Girl心機要禮物」轉頭就變臉：都人氣王。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

▲潔哥爆料以前經常看到Show Girl浪費食物。（圖／翻攝自Facebook／潔哥/李秉潔）

雖然潔哥盡量把不要的食物帶回家，甚至請工作人員也一起帶走一些，但還是有很多食物被浪費掉，讓她感到非常可惜，「當初我也盡量宣導不要要求別人送食物，要人家送就給我全部帶回家。也是挺懷念當初的日子。」她也補充說：「之前那些sg很多也都是人氣王呢～但是說真的現在已經忘記他們誰是誰，十幾年前的事。」

對此，網友紛紛留言表示「我見識過了...真的超多，用黑色大塑膠袋收過休息室」、「這我聽過，進休息室秒變臉」、「有時候收禮物是收給別人看的～比拚行情」。

【潔哥全文】

我想起以前還在展場當主持人的時候
最常遇到粉絲進貢食物給sg她們

她們有些會自己po出想要的食物清單
有些是po出：歡迎餵食之類的
讓粉絲送

通常她們有些會笑咪咪的接過食物後
回休息室轉頭說：欸誰要吃我才不吃這個
然後就丟桌子上

有一次一個比較的大展
那個後台真的是五彩繽紛！
一堆沒有吃過的蛋糕/飲料/餐點
可能不是很知名的都被她們丟桌上不要

然後我那時候真的過超爽
光是撿她們不要的飲料食物每天都帶一大堆回家
光是一個展我就月半快三公斤！
媽der 根本職災哈哈哈哈哈
我爸媽還說怎麼每天都這麼多東西吃哈哈哈

雖然我也盡量撿了
也請工作人員一起帶回去ㄧ些
但是更多的都是丟掉～超級可惜
當初我也盡量宣導不要要求別人送食物
要人家送就給我全部帶回家

也是挺懷念當初的日子

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