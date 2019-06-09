快訊／迪士尼失蹤女孩「是無尊表妹！」　男友焦急PO文求助

記者劉宜庭／綜合報導

迪士尼失蹤女孩是藝人無尊（謝駿毅，舊名謝馥羽）的表妹！一位曾姓女子7日到東京迪士尼海洋樂園幫忙代購，當日晚上7點左右還在海洋樂園內，7點半左右開始音訊全無，也沒有回到家，她在日本室友8日報警處理後，消息也傳回台灣，不僅讓男友焦急PO文，無尊也轉發相關新聞，希望外界能幫忙協尋表妹。

▲迪士尼失蹤女孩（左）是藝人無尊的表妹。（圖／Launa Yang提供、翻攝自無尊臉書）

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今（9日）《ETtoday》報導「去迪士尼海洋樂園！大眼妹日本失蹤2天 友曝「戴牙套+背刺粉色鳥籠」急尋人」，藝人無尊隨即轉發新聞，透露該名女孩的身分，其實正是他的表妹，「各位好，我的表妹在日本失蹤了，如果各位在日本有看到她可以私訊我小盒子，或是可以的話幫我分享出去好嗎，謝謝大家。」

▲無尊透露迪士尼失蹤女孩是他的表妹。（圖／翻攝自無尊臉書）

女網友Launa Yang 9日先在臉書某自助旅遊社團貼文尋人，文章也被轉PO至網路論壇PTT，文中表示「2019／06／07 曾小姐到東京迪士尼海洋樂園代購，入園時通常會戴著米妮髮箍，入園時拖著橘色20幾吋的行李箱，當日晚上7點左右還在海洋樂園內，大概晚上7點半左右開始音訊全無，住處在東京近郊，但直至現在也沒有回家」、「2019/06/08 已報警請警方協尋」。

Launa Yang表示，曾女身高約160、體重52，特徵是有戴牙套、背後有粉色鳥籠刺青。原PO最後也說，曾女親友真的非常擔心，「若有看到照片上的人，麻煩私訊我，真的一點點的希望對我們來說都很重要，拜託各位，謝謝您們的幫忙」。

▲曾女外型甜美、有戴牙套。（圖／Launa Yang提供）

▲曾女過年時曾PO出與無尊合照。（圖／翻攝自曾女臉書）

曾女男友得知消息後，也焦急地在臉書PO文，透露女友自7日晚間失蹤一事，「請大家有到日本迪士尼海洋館應看過的或朋友看過的請通知我們拜託請各位幫幫忙我們真的很急。」

▲曾女男友焦急PO文。（圖／翻攝自曾女男友臉書）