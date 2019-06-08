兒子「變性長髮正妹」勾引色胚老爸！　貼身摸臉「喜歡嗎」下秒遭強吻

▲泰劇《吹落的樹葉》未開播先轟動。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

記者陳芊秀／綜合報導

泰劇擅長故事灑狗血無極限，繼前次「媳婦愛上婆婆」轟動國際，現在又推出兒子變性勾引親生爸爸的復仇大劇，光是預告就轟動泰網。該劇名叫《吹落的樹葉》，並找來《初戀那件小事》女主角平采娜（Baifern）扮演變性美女，最新預告貼身勾引色胚老爸，激起觀眾追劇慾望。

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▲《吹落的樹葉》改編自小說。（圖／翻攝自One31推特、泰網booksonline）

《吹落的樹葉》改編自同名小說，描述有性別認同障礙的男孩Nira，從小就有女孩子的心思，被經常外遇的父親痛罵「死人妖」，只有媽媽理解接受。就在他長大接受變性手術，準備迎接展新人生，親生母親卻發生意外身亡，身心因喪母崩潰，全身整型成為美麗的女人後，決定向親生父親報仇。

▲《吹落的樹葉》小男孩Nira有性別認同障礙，被親生父親嫌棄。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲Nira長大變性，沒想到最愛的母親意外身亡，身心崩潰。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲變性後的Nira決定向親生父親復仇。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

預告中，平采娜成為眾多男子的焦點，和親生爸爸再相見，已經無法被認出是兒子，遞名片還被趁機摸手示好。當她聽到老爸說現在女人好找，藉機貼身摸臉，勾引試探：「你喜歡什麼樣的啊？年紀像你孩子差不多大的嗎？」隨後她險遭老爸強壓壁咚欲吻，趕緊抗拒推開。

▲Nira勾引親生爸爸：「你喜歡哪種女人？年紀像你孩子的嗎？」（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲Nira遭親生爸爸強壓壁咚強吻，抗拒推開。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

除了女主角以美麗外貌勾引親生爸爸，平采娜和戲中扮演人夫的Push的關係也受到高度好奇，網傳小男孩Nira愛上叔叔，變性後雙雙陷入不倫戀，又有亂倫爭議，另一版傳言Push是姑夫，男女主角沒有血緣關係，但是仍屬於不倫泥沼的劇情。預告中兩人重逢，火速互相吸引，被正宮嗆勾引老公，反嗆「妳老公對我也有意思」，多場激情吻戲挑戰泰劇尺度。

▲《吹落的樹葉》男女主角有眾多吻戲。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲《吹落的樹葉》吻戲激情挑戰電視劇尺度。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

▲《吹落的樹葉》也有正宮嗆小三的橋段。（圖／翻攝自YouTube／CHANGE2561）

除了變性美女復仇劇情，變性前Nira由BL劇《不期而愛》爆紅的黃明明飾演，令廣大腐女粉絲相當期待。電視台曬出對比照，黃明明和平采娜五官更有幾分神似之處，劇組也被稱讚選角用心。

▲《吹落的樹葉》變性前男孩由黃明明飾演，五官和平采娜有幾分神似。（圖／翻攝自推特／One31）

▲《吹落的樹葉》預告，兒子變性勾引親生爸復仇。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）