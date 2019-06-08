老公前女友姊姊「贊助母奶」人妻暴怒！男性身邊「顧人怨Top3」女生超有感

記者阮巧雯／綜合報導

一段感情中，心思細膩的女友和老婆們最在意的就是另一半身邊充斥著所謂乾妹妹、紅粉知己，或者是前女友這個最可怕的生物，如果又遇到不懂避嫌的男友或老公，感情很可能會面臨走向終點的危機，電視節目《叫我神隊友》就列出老公身邊3個最顧人怨的異性排行榜。

▲因老公的女學生假裝重心不穩整個栽進老公胸躺，自此下禁令。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

第一個是女客人，從事健身教練的筋肉爸爸因女學員肢體接觸太過親密，被老婆下禁令不准再教拳擊課，老婆表示，會被惹怒是因為老公把她的「專屬拳擊手套」借給女生學，然後這位女學生因不會打拳擊以裝可愛的方式用「小拳拳」亂敲老公身體，最後還故意重心不穩整個人倒在老公的「大胸肌」上不起來，讓她看傻了眼，面對老婆這樣的指控，筋肉爸爸也無力反擊。

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▲筋肉媽媽不滿老公的女健身學員與他接觸過於親密。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

再來顧人怨排行榜第2名是大家最怕的生物「前女友」，藝人劉雨柔表示，分手後前女友想要與自己的現任保持友好關係或撕破臉她都不在意，但不要一副很了解她的現任或依然跟他家人關係很好，更氣炸老公前女友直接在網路上叫自己婆婆「媽」。現場人夫振昇也分享前女友姊姊因得知他們生二胎，想贊助母奶，老婆一聽大怒：「為什麼我小孩還要喝前女友姊姊的母奶！」現場女來賓聽了也都很傻眼。

▲劉雨柔氣炸老公前女友在網路上叫自己婆婆「媽」。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

第3名顧人怨是另一半一定會遇到的女同事，從事攝影師的人夫TK分享，因為跟女模特兒合照靠太近，直接惹怒老婆，但在場所有人一看到照片都直呼：「不行啦！」照片中，只見女模特兒幾乎「整顆球」貼在TK肩膀上，藝人佩甄更表示：「已經壓到有點變形了！」難怪老婆滑IG看到這張照片，會氣到懷疑人生。但問題絕不都出在女方身上，男友老公們自己也要懂得避嫌，理性溝通多聽聽女方怎麼想，才是經營感情長久之道。

▲模特兒胸部「整顆」貼在人夫TK肩膀上，現場女來賓直呼難怪老婆會生氣 。（圖／翻攝自YouTube／叫我神隊友）

▼《叫我神隊友》討論老婆最討厭老公身邊異性前3名。（影片／叫我神隊友YouTube，如遭刪除請見諒）