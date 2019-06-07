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AKIRA是真愛無誤！命理師曝林志玲「覺得他是好人選」

記者許逸群／台北報導

「台灣第一名模」林志玲與日本男團「EXILE」AKIRA（黒澤良平）閃電結婚，獲得各界祝福。被譽為「神明代言人」的沈嶸老師表示，透過通靈發現黒澤良平對林志玲確實是真愛，但兩人相識時只有到「善緣」而已。

▲▼林志玲結婚。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

▲林志玲與AKIRA 6日宣布結婚。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

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沈嶸通靈回溯2011年林志玲與黒澤良平因舞台劇相識，當時的緣分只有到「善緣」，即表示是可以做好朋友，彼此可以輕鬆愉快交談，但兩人在基礎的頻率上沒有那麼相合，因為不是標準「正緣」，需要更多的時間去溝通及磨合，直到現在2019年兩人才勉強修成「後天正緣」，但是頻率並不是這麼穩固。

▲「神明代言人」沈嶸。（圖／取自臉書）

▲被譽為「神明代言人」的沈嶸老師。（圖／取自臉書）

沈嶸表示，這對新人能夠修成「後天正緣」是因為黒澤良平覺得林志玲又美又善良，做事也非常認真，因此對林志玲展開積極追求，願意付出真心，下定決心做好丈夫的角色。但沈嶸通靈認為，林志玲的內心則只是因為結婚生子的時間點不能再拖了，才促成這段緣。

沈嶸直言，林志玲心中最放不下的依舊是言承旭，但也覺得黒澤良平是做先生的好人選。沈嶸還說，頻率不穩的「後天正緣」容易變化，要多花時間相處相聚，若是聚少離多的話，容易感情轉淡。

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林志玲, akira, 沈嶸

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