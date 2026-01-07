16歲新人欣菲出道周年有喜了！　藏滿滿父愛「深情家書」曝光

▲ SINBY欣菲推出新歌〈Dream My Dream〉。（圖／品婕娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

年僅16歲的新人SINBY欣菲出道滿周年，再推新單曲〈Dream My Dream〉，自我勉勵對歌唱夢想的堅持，從小透過赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，到一路出道至今，她坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」她感謝家人、朋友常常給予鼓勵及信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ SINBY欣菲年僅16歲。（圖／品婕娛樂提供）



談到〈在一起〉所描繪的愛情樣貌，欣菲也罕見分享自己的愛情觀，坦言目前仍以工作為重，個性偏向被動的她笑說：「我不太會主動找別人聊天或告白，通常都是對方先靠近。」至於什麼樣的男生，才會讓她願意說出「在一起」三個字？她毫不猶豫表示：「善良，還有能支持我做的所有事情，其他則是感覺對了就好。」

雖然近期沒有再被告白，被問到成長過程中聽過的男生對她告白「在一起」的次數，自認不解風情她大笑說：「真的忘記啦！但我下意識的反應通常是『為什麼會喜歡我想跟我在一起？！』或是『我又不喜歡你！』」展現 16 歲少女面對愛情的真實與坦率。

這首〈Dream My Dream〉的歌詞，也是一手栽培SINBY欣菲入行出道的父親JACK親手寫下，自認是「寫歌小白」的他特別在百忙工作中的空檔自己摸索及研究寫歌訣竅，在「無師自通」的狀況下，花了兩個月克服困難終於完成歌詞，剛拿到歌詞時，SINBY欣菲才發現竟然寫詞人是自己的父親，她表示：「爸爸是寫完歌才拿給我看， 剛拿到的時候非常驚訝，爸爸竟然這麼厲害，還會寫歌詞！直到現在真的整首歌完成發行，有夢想成真的感覺！也祝福大家新的一年夢想都可以成真！」

