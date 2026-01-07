趙露思官宣！挺過風波「當王鶴棣演唱會嘉賓」…雙頂流罕見合體

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思去年（2025）和前經紀公司銀河酷娛鬧翻，靠著《許我耀眼》成功逆襲，現在工作室刪除前公司名字後重新運作，並逐步恢復演藝活動。而她7日傳出將擔任王鶴棣演唱會澳門場嘉賓，兩位頂流明星將同台。

▲趙露思挺過風波，官宣當王鶴棣演唱會嘉賓。（圖／翻攝自微博）

「川渝雙A」頂流合體

[廣告]請繼續往下閱讀...

主辦方7日官宣，趙露思將擔任王鶴棣於1月17日在澳門銀河綜藝館（Galaxy Arena）舉辦的「D.PARTY 演唱會」表演嘉賓之一，同場登台歌手還有GAI周延、魏奇奇、王齊銘、朴鯊，以及美國饒舌歌手24K純金痞孩。而王鶴棣與趙露思同為四川出身的藝人，因颯爽個性與高顏值被粉絲戲稱為「川渝雙A組合」。回顧2025年，王鶴棣以《大奉打更人》、趙露思以《許我耀眼》雙雙躋身播放量年度前3名。

▲趙露思、王鶴棣將在澳門登台。（圖／翻攝自微博）

趙露思台灣讀大學、王鶴棣被柴智屏挖掘

趙露思、王鶴棣也與台灣都頗有淵源。趙露思曾來台灣就讀明道大學，王鶴棣被台灣製作人柴智屏相中，2018年出道演出《流星花園》的「道明寺」打開知名度。而兩人雖然各自都因活動到過澳門，這次是首度在澳門一起登台表演，意義格外不同，勢必掀起空前的搶票熱潮。