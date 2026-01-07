靠演講年賺7000萬！山口達也遭批「靠酒精賺錢」　親曬水豚照回應

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星山口達也過去是偶像男團「TOKIO」的人氣成員，2018年因強制猥褻女高中生而退團，2020年酒駕被捕，人生跌入低谷。而他近年在全國各地進行有關「戒除酒癮」的演講，傳出靠演講年收入進帳破7000萬日圓（約台幣1407萬元），引發各界關注甚至批評，他近日發文疑似否認外界說法。

▲TOKIO前成員山口達也曾酒後猥褻女高中生、酒駕被捕，現在是演講專家。（圖／翻攝自X）

山口達也曬出與水豚的同框照，以幽默口吻寫道水豚與自己的對話，水豚說：「聽說你年收7000萬呢。」他答道：「這數字到底怎麼算的？」水豚說：「因為網路這麼說的，肯定沒錯啦。」而他以「…」加上厭煩的表情符號表態，被視為否定網路傳言。

▲山口達也曬水豚照回應7000萬傳言。（圖／翻攝自X）

據日媒《女性自身》去年12月23日報導，山口達也是酒癮患者，憑著藝人背景，擅長演講，因此邀約不斷，主要針對企業與地方政府展開演講活動，知情人士爆料，他一年能接下100場演講，收入高達7000萬日圓。報導曝光後，曾與他合作過綜藝節目的武道家大和龍門，透過媒體訪問批評此事：「我不否定有酒癮的人進行演講活動，但那應該由專業人士來做。山口達也過去是明星，現在也還有知名度。我只是無法接受他靠著『酒精』的名義來賺錢。」

▲山口達也演講分享自身酒癮經驗，年接近百場演講活動，外傳收入高達7000萬。（圖／翻攝自X）

除此之外，日網一部分網友至今仍無法忘記，山口達也曾因酒後猥褻女高中生被逮捕，後來獲不起訴處分，但也因此退團重創星路。部分網友反彈「為什麼都避談性犯罪的那一塊？」、「問題不是酒精成癮，是『對未成年女性強制猥褻』」也有留言指出，若要誠實面對過往，山口達也的演講應該談及由酒精導致的性加害問題。

另一派網友認為，山口達也在各界批評聲浪下，仍努力對抗酒癮，透過在各地演講，也對不少酒癮患者起了警示和幫助的作用。媒體人認為，藝人的社會影響力仍在，並形容這是山口達也「奇蹟般地復活」。

