《驕陽似我》遭越南禁播下架！　畫面踩雷「九段線」從Netflix消失

記者田暐瑋／綜合報導

陸劇《驕陽似我》由宋威龍與趙今麥主演，播出後創下收視佳績，怎料劇情出現敏感的「九段線」，引發越南政府的強烈不滿，導致該劇在越南的Netflix平台被下架。

《驕陽似我》在Netflix上的收視表現良好，卻因為涉及大陸與越南之間的主權爭議，引發輿論聲浪，第25集中多次出現「九段線」的畫面，涉及大陸的太陽能發展潛力，並在講座中投影了包含九段線的大陸地圖，越南方面已於1月3日正式致函Netflix，要求其在24小時內下架該劇，並提交報告。

▲《驕陽似我》出現九段線畫面引發爭議。（圖／翻攝自微博）



目前，該劇在越南Netflix已無法觀看，並將其歸類為「不准許傳播」的C級影片，事實上，《許我耀眼》先前也因為劇中有九段線地圖，同樣遭到越南政府要求刪除畫面，但被劇方無視照樣播出。

中越兩國之間的爭端主要圍繞西沙群島與南沙群島的主權問題，大陸稱這些島嶼自古以來就是其不可分割的一部分，而越南則反駁稱，中方在1940年代之前並未對南海諸島提出主權主張，並且自17世紀以來，越南已對這些島嶼行使統治權，雙方因此意見分歧。

