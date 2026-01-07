妮可基嫚宣布離婚！心死斷開19年老公　曾砸32萬婚姻諮商仍失敗

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村天王凱斯厄本（Keith Urban），這對備受外界稱羨的銀色夫妻，2025年驚傳婚姻觸礁，如今宣布正式離婚，兩人無法克服性格和生活上的分歧，最終妮可基嫚心灰意冷，決定放手結束19年婚，讓對方獲得自由。

妮可基嫚因「無法調和的差異」，與老公齊斯艾本於去年9月向法院遞交離婚訴狀，經過3個多月的法律審理，最終於本月6日完成所有離婚手續。由於兩人月收入均超過10萬美元（約新台幣325萬元），因此雙方達成共識，放棄配偶贍養費及扶養費，法律費用也由各自負擔。

▲好萊塢巨星妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村天王凱斯厄本（Keith Urban）離婚。（圖／路透）



在監護權方面，兩人育有的兩名女兒將採取共同監護模式，主要居住在妮可基嫚家中，育兒計劃規定孩子們歸妮可基嫚306天，與爸爸共度59天，並協議所有涉及孩子的重大決策，包括教育和醫療保健，都須雙方同意，安排每兩週一次的週末團聚，協議中特別強調雙方必須維持「充滿愛與滋養」的親子關係，並禁止對彼此或對方家人發表任何負面言論。

事實上，齊斯艾本早在去年夏天便已決定分居，妮可基嫚起初不願結束婚姻，曾努力挽回，甚至在結婚10週年時曾花費1萬美元（約新台幣32萬元）進行伴侶諮商，但依然無法克服性格和生活上的分歧，最終妮可基嫚決定放手。

