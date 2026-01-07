落日飛車台北開唱倒數！　搶先曝光「重磅神秘驚喜」

▲落日飛車巡演邁入倒數。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

「Q來Q去」落日飛車亞洲巡迴台北站，不僅是新作品的專場首演，香港站也已率先宣布完售，主唱國國表示：「這次巡演不只是把作品帶到不同城市，更像是一場與各地樂迷『久別重逢』的再相聚。」提到很久沒有和亞洲各地的朋友們見面，因此對這趟巡迴格外期待，「想看看大家現在的狀態，也把我們這段時間累積下來的音樂，親自帶去分享。」

再次踏上北流舞台，對落日飛車而言別具意義，落日飛車表示：「再回到北流其實滿有感覺的，畢竟那是一個對我們來說很重要的場地。」透露這次台北站演出延續過往的合作，在編制上加入弦樂與和聲；更把這段時間巡演與生活累積下來的狀態整理後帶上舞台；演出內容除了重新編排的歌曲，也會安排比較放鬆及生活感的段落，主唱國國也提到：「希望大家來不是只看一場表演，而是可以一起待在同一個空間裡，好好聽音樂。」

目前巡演準備正如火如荼進行中，落日飛車透露，每一站巡演都會依據城市與場地進行不同調整，希望每次相遇都能留下只屬於當下的溫度與記憶；更驚喜曝光周邊商品特別討論了不少細節，北流場也將首賣一款「黑黑的、包裝完之後方方正正」的神秘新品，細節暫時保密，並笑說：「現在先不多說，大家可以期待一下！」

在巡演即將展開之際，落日飛車也與家電合作推出品牌歌單，特別挑選了〈Bluebird〉、〈Humor Tumor〉、〈Let there be light again〉，獻上悄悄消消帶點幽默的陪伴，希望它們能成為聽者生活中「不打擾、但一直在旁邊」的陪伴，無論是整理家務、移動途中或獨處時，都能成為溫暖、陪伴的存在。

