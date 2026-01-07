ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Ozone佳辰露冷酷眼神「崩潰怒吼」　傅孟柏新作比《回魂計》更壞

記者黃庠棻／台北報導

以收視冠軍網劇《愛的奧特萊斯》帶動創新戲劇模式的導演安竹間，全新影集作品《那些你不知道的我》1月30日將在LINE TV及MyVideo首播，集結傅孟柏、姜典、項婕如、雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、男團Ozone主唱林佳辰等人出演。

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

首支預告6日曝光，最受矚目的是去年底才在《回魂計》壞到令人很得牙癢癢的傅孟柏，一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」引發熱烈討論，紛紛直呼「傅孟柏還能比上次更壞嗎？」

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

金鐘視帝傅孟柏2017年就曾獲得迷你劇集最佳男主角肯定，2023年再以電影《本日公休》獲得台北電影獎最佳男配角；姜典4年前以《愛的奧特萊斯》拿下金鐘獎迷你劇集最具潛力新人，加上曾以《愛的噩夢》或北影影后入圍的項婕如，鐵三角於《那些你不知道的我》再次聚首。

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

其他演員如雷嘉汭，在《八尺門的辯護人》的搶眼表現一舉問鼎金鐘視后；吳念軒去年剛以《黑潮下的星空島嶼》獲金鐘視帝入圍肯定：還有以《模仿犯》入圍金鐘女配角的邱偲琹、以《牛車來去》角逐金鐘視帝的國片億萬吉祥物蔡昌憲，一字排開全是「金」光閃閃的演技保證。

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

此外，超人氣第一男團Ozone主唱林佳辰，第一次參與戲劇作品，特別演出《那些你不知道的我》，在劇中也有突破性演出。

《那些你不知道的我》6日公開首支預告，以「當紅偶像遭黑粉威脅、捲入殺人疑雲」作為強烈開場，瞬間吸引觀眾目光。預告中，網路輿論、刑事調查與情感糾葛交錯展開，層層堆疊的懸疑氛圍，讓每一位角色的立場與秘密都充滿未知，引起高度討論。

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

故事描述兩位在AI 公司「 AIGOTIO」實習、性格截然不同的菜鳥，姜典飾演的理工宅男，以及雷嘉汭飾演的冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像Lucy的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

《那些你不知道的我》是傅孟柏在《回魂計》殺青後，旋即投入拍攝的作品，他在預告片中雖然只有短短四句話，除了「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」，最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友」留下伏筆。究竟他的角色是正？是邪？是敵人？還是朋友？

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

去年以《黑潮下的星空島嶼》演技大放異彩，引起網友廣大討論的吳念軒，在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，在預告中有養眼的淋浴鏡頭，秀出精壯體格；首度參加戲劇演出的林佳辰，拋開偶像包袱露出詭譎神情、崩潰大吼「不要管我」， 初生之犢備受導演安竹間激賞。

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

▲影集《那些你不知道的我》即將在1月30日開播。（圖／樂波時代提供）

曾執導票房電影《追婚日記》、《你的情歌》向來以細膩刻畫情感聞名的安竹間導演，此次結合奇幻設定與懸疑推理，嘗試在青春情感題材中探討真相、信任與不為人知的傷痛。過去，奇幻懸疑青春情感類型在台灣戲劇市場中相對罕見，也讓《那些你不知道的我》預告一曝光就備受期待。

