周揚青原來超有料！　透視裝搭車被拍「驚見渾圓亮點」網：掉出來了

記者潘慧中／綜合報導

周揚青是羅志祥穩定交往多年的女友，除了偶爾放閃，更時常會和粉絲分享日常生活，她7日在Instagram限時動態曬出搭車照，邪惡的拍攝角度讓渾圓胸型一覽無遺，不少網友看了都直呼：「原來妳超有料！」

▲▼周揚青好身材深藏不露。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



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畫面中，可以看到周揚青放下一頭及胸飄逸長髮，化上精緻妝容襯托出小巧臉蛋，身穿蕾絲透視洋裝，相當映襯雪白肌膚，內搭襯衣太低胸露出深溝，渾圓半球讓粉絲看了狂噴鼻血。

▲周揚青搭車穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



事實上，周揚青自有一套維持身材的方法，以前比較豐腴的她主要是靠「黃瓜減肥法」成功甩肉，一天至少有兩餐會完整吃掉一根黃瓜，並搭配清淡營養的蔬果，偶爾加入脫脂牛奶、全麥麵包、清蒸玉米、花椰菜及清湯等食物替換，簡單變換菜單保持新鮮感，比較容易堅持下去。

▲▼周揚青努力維持身材。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



2018年底公開創新低的體重，44.6公斤的周揚青透露飲食習慣固然重要，更加不能少了運動，周揚青每次運動一定都會超過40分鐘，確保身體以更高的燃脂率消耗熱量，此外，她建議先定好減重目標，她曾在微博透露：「減肥最好的方法就是遇上著急上火的事兒」，短期內要出席活動、或是立志穿上小一號的裙子，無疑都是最佳動力來源。