林志玲情纏17年言承旭「我曾跌倒過」　親吐6大關鍵愛上AKIRA！

記者陳芊秀／綜合報導

44歲「台灣第一名模」林志玲6日宣布結婚，嫁給日本男團「EXILE」型男成員AKIRA，相差7歲姐弟戀修成正果，轟動娛樂圈。她在IG、微博等社群網站以親筆信寫下結婚聲明，特別的是在日本發表的結婚感言，字裡行間更透露對這段異國戀的勇氣：「愛，沒有阻礙。」

▲林志玲結婚聲明「我曾跌倒過。」（圖／翻攝自IG／AKIRA、林志玲）

林志玲和言承旭情纏17年，多次傳出復合消息，隨後仍不了了之。她在日文結婚聲明中，特別提到AKIRA重視夥伴、懷抱夢想前進、腳踏實地、爽朗溫暖、帶給人勇氣、有男人味又孩子氣等特質，是自己愛上他的關鍵原因。

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▲林志玲談到AKIRA，因為6個原因愛上對方。（圖／翻攝自日網）

出道以來緋聞極少的林志玲，除了和言承旭多次傳復合，並和「馬桶小開」邱士楷傳出緋聞，這次秘戀日本男星AKIRA，過程保密到家。除了相差7歲的姐弟戀，又是異國婚姻，她在日文結婚聲明中寫道：「愛，沒有阻礙！」宛若是為自己勇敢踏入人生下一個階段的註解。

【林志玲結婚聲明─日本版全文】

只要我努力並相信愛情，愛便會降臨。

我曾跌倒摔跤過、也曾碰撞、也曾迷網，也曾繞遠路……。

我和AKIRA先生共同經歷了許多時刻。

在這當中，無論什麼時候，AKIRA「重視夥伴，總是懷抱夢想前進的姿態」、「總是積極踏實努力的姿態」、嘴裡說著「因為自己不夠成熟，所以還有許多東西要學」，然後毫不畏懼地勇敢向未知挑戰的姿態，在在都讓我獲得了勇氣。他是那麼爽朗溫暖，充滿男子氣慨又帶有孩子氣的性格深深吸引著我。

有句話說「愛是一瞬間的禮物」，因為我們擁有勇氣和包容力，無私、天真，所以能夠將「一瞬間」變成「一輩子」的相知相守。

從今以後，我們一起面對未來的人生起伏，結合兩個人的力量一起走下去。

而且，正是因為大家給我很多的愛，我才能夠擁有今天這樣的日子。

「只要相信，即使人生無常，還有無數個驚喜和最美好的羈絆等待著我們」

「愛，沒有阻礙！」

在打從心裡感謝大家的同時，我也希望透過今後的活動，讓大家知道只要相信愛，誰都一定可以得到幸福，以藉此來報答大家。

謝謝一直以來支持我的各位。

今後我們兩人還請大家多多指教。

2019年6月6日

林志玲（リン・チーリン）