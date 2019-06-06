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馬俊麟帶雙胞兒「上班」　《大時代》劇組被圈粉：直接出道！

記者李欣容／台北報導

馬俊麟因在民視八點檔《大時代》飾演孫煥然一角打響知名度，日前他帶老婆和雙胞胎兒子到電視台探訪，還和兒子的「乾媽」王瞳合購100顆肉粽慰勞劇組人員。王瞳說因為劇組很多南部人，所以這次買50顆南部粽、50顆北部粽，要讓大家嗑肉粽感受節慶。

▲▼馬俊麟帶雙胞胎兒子到電視台 。（圖／民視提供）

▲馬俊麟（左1）帶雙胞胎兒子到電視台 。（圖／民視提供）

馬俊麟表示這是第一次帶雙寶移動到林口，但因為很想讓「星星」、「元元」看看爸爸上班的地方，就趁孩子出生100天，帶老婆一起進棚，大讚兒子不吵不鬧，很給爸爸面子。

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▲▼馬俊麟帶雙胞胎兒子到電視台 。（圖／民視提供）

▲王瞳搶抱。（圖／民視提供）

但馬俊麟一推嬰兒車進公司，所有工作人員瞬間被兒子吸引，讓他這位男神頓時失寵，監製看到萌娃更直說，「孩子趕快準備上戲囉！」讓馬俊麟連忙阻擋，「拍戲太辛苦了，還是讓爸爸一個人做就好。」

▲▼馬俊麟帶雙胞胎兒子到電視台 。（圖／民視提供）

▲黃少谷抱馬俊麟的雙胞胎兒子。（圖／民視提供）

王瞳說看到馬俊麟前陣子趕戲，太太辛苦ㄧ打二照顧他們，身為乾媽她送上祝福手鍊，希望星元雙寶能平安長大，自己也答應馬俊麟找一天當星星、元元的一日保母。

除此之外，就連劇中死對頭余秉諺也成了雙寶粉絲，不時扮鬼臉逗他們，跟戲裡惡狠狠的表情反差大，劇中飾演馬俊麟弟弟的黃少谷，也瞬間化為雙寶粉絲，但他卻因為孩子太軟不敢抱，在馬俊麟的指導以及心理建設下，成功抱到「侄子們」。

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