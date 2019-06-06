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《聲林》林怡廷主持初體驗　「拿食物手抖」零食慾

記者許逸群／台北報導

從《聲林之王》闖出知名度的「小豬」林怡廷（牙牙），在比賽後受邀主持外景節目《花漾旅途》，她表示：「其實一開始接到外景主持的時候，真的非常的興奮也很期待，因為我非常喜歡吃美食，而且我食量超大。再來就是我很喜歡出去玩，所以我覺得很開心能夠參與這個節目。」

▲▼林怡廷。（圖／量子娛樂提供）

▲林怡廷主持《花漾旅途》台風越來越穩健。（圖／量子娛樂提供）

不過看似能夠大啖美食或享受旅遊的工作，卻也讓她上了一堂震撼教育。她透露：「主持第一集的時候，我超級緊張，完全沒有食慾，拿食物的時候手在抖。」她雖然在錄製前做了很多的功課、也看了很多的旅遊節目，但到了現場，講話瞬間變得，也沒有任何情緒變得很淡定，超級想要挖個洞跳進去。

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▲▼林怡廷。（圖／量子娛樂提供）

▲林怡廷為了練習口條上了許多課程。（圖／量子娛樂提供）

所幸，極力挑戰「主持」的林怡廷，不僅私下加倍練習，也上了口條課了解自己的缺點，且慢慢地熟悉了外景的感覺，如今已比較自在、也不會那麼緊張了，加上前陣子跟著前輩東森何偉綸跑了一系列的《聲林》校園巡迴演唱，讓她學了不少，並明白：「把最真實的自己表現出來才是最重要、最自然的。」

▲▼林怡廷。（圖／量子娛樂提供）

▲林怡廷對主持下了許多苦心。（圖／量子娛樂提供）

林怡廷透露，某次節目要去溜冰刀，她小時候練舞的關係，有摔倒撞到脊椎導致腰傷，隨後去溜冰刀又摔到舊傷，導致她心裡有些陰影。不過在與節目討論後，她仍硬著頭皮答應，「幸好那天平安沒事，而且工作人員都很保護我，讓我不會怕遛冰了。事實證明不要害怕陰影，克服就過去了。」

林怡廷還有次一天錄了兩集，她笑說：「但那天我的精神超亢奮，完全不會累，瘋狂地亂跑亂跳亂叫，吃了好多美食，還有以前在網路上就有看到一直很想要去的地方，可以享受工作，又可以吃吃喝喝真的很幸福。結果錄完影回到家，隔天起床全身超級痠痛，感覺很奇妙但很滿足。」

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聲林之王, 聲林, 林怡廷, 花漾旅途

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