認愛梁云菲1個月　金剛鬆口「辦海上婚禮」洩感情進度

記者傅家妤／綜合報導

藝人金剛（李信樵）4月大方認愛前「國光女神」梁云菲（Nana）後，小倆口越愛越大方，經常透過社群網站放閃，近來他在受訪被問及戀愛進度，笑言「拍拖拍得很開心。」隨後還透露希望可以辦海上婚禮，並說自己不介意一起穿比基尼，逗大家開心。

▲金剛與梁云菲越愛越閃。（圖／翻攝自Instagram／金剛）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，金剛出席活動時被問及是否有打算結婚，沉浸在愛河中的他笑得非常開心：「還沒啦，不會這麼快，要慢慢來。」認為結婚儀式非常重要，需要慢慢安排，隨後被追問理想中的婚禮儀式，他笑言想辦海上婚禮，還說可以讓女友展現身材，但自己也不介意陪大家一起穿比基尼，「我覺得輕鬆就好，最重要大家開心。」

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▲小倆口認愛後，經常會在社群網站上放閃。（圖／翻攝自IG／梁云菲、金剛）

金剛與梁云菲在4月被眼尖網友發現IG上有不少「交往中」的蛛絲馬跡，時隔不到1星期，兩人就大方在IG上PO出情侶視角照認愛，非常甜蜜。小倆口在認愛以後，愛得火熱，不僅經常透過社群網站放閃，5月底還帶著對方去「見家長」了，當時他口中的「家長」其實就是師父吳宗憲，他在IG發文中寫道：「今天是一個見家長的概念，嘿嘿厲害啦！」粱云菲隨後也PO出合照：「美好的午後，感謝在生活中，獲得的一切幸福。」金剛則直接回覆：「見家長的概念。」她則回了一個飛吻的表情符號，一來一往閃瞎眾人。

▲金剛帶梁云菲見師父吳宗憲。（圖／翻攝自IG／金剛）