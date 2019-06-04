阿嬤不敢聯絡：想妳只能看照片　21歲女星聽完「背後原因」當場爆哭

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星宋祖兒過去曾參演國多部影視作品，其中包括《我們的少年時代》、《九州縹緲錄》等，雖然年僅21歲，不過童星出身的她，已經出道14年，且目前就讀於北京電影學院，近來她參加陸綜《忘不了餐廳》，阿嬤也罕見在節目中曝光，祖孫兩人在鏡頭前聊及許多心裡話，當她聽到阿嬤平常「不敢」與自己聯絡時，瞬間忍不住哭了出來。

▲宋祖兒與外婆聊天。（圖／翻攝自秒拍／忘不了餐廳》）

宋祖兒近來在陸綜《忘不了餐廳》擔任小幫手，與店長黃渤、搭檔張元坤、3位明星主廚，以及5位患有輕度失智症的老年服務生，一起經營一家餐廳，而每一期也會迎來不同的嘉賓前來光顧、幫忙。在近期的節目中，宋祖兒的外婆前來探望，祖孫兩人互聊心事，不過說著說著，宋祖兒就哭了起來。

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▲宋祖兒聽到外婆說最想念自己小時候的時刻，忍不住紅了眼眶。（圖／翻攝自秒拍／忘不了餐廳》）

宋祖兒與外婆的感情非常好，從小備受外婆外公的寵愛，但因為必須兼顧事業與課業，生活非常忙碌的她，與外婆見面的次數也越來越少，這次難得見面兩人也說了不少心裡話。宋祖兒的外婆坦言，因為擔心孫女在忙，所以一直都不敢打電話打擾對方，只能透過看照片的方式來想念，還稱最懷念的就是宋祖兒童年的時期，「因為可以天天陪著妳，小時候比現在還好。」聽到這裡，宋祖兒雖然嘴上嘆氣，但眼眶瞬間就紅了。

▲宋祖兒與外婆外公感情非常好。（圖／翻攝自秒拍／忘不了餐廳》）



一邊哭著，一邊要外婆不要擔心自己，因為知道對方會心疼，所以不斷地強調著：「我一點都不累！」宋祖兒雖然年僅21歲，但卻非常成熟，最後在受訪時也坦言：「家人就是我的鎧甲，也是我的軟肋，我姥姥姥爺的世界中心是我，所以有一天我長大了、去工作了，可能做別人的世界中心的時候，他們那塊地方是空空的，我可能沒有太來得及照顧到他們的感受。」因此她也希望自己可以盡快承擔起照顧家人的責任，「快快長大，讓他們放心享受他們的生活。」

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