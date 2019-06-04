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賀一航「最後2集」播出日期公布！扮皇帝演喜劇...工作人員：他從沒喊累

記者林彥君／台北報導

賀一航昨（3日）病逝，賀一航生前主持中視《我愛冰冰Show》，賀一航5月9日是他最後一次進棚錄影，中視表示，賀一航一直以來對工作極為敬業，總是全程參與所有錄影，也常與製作人及工作人員討論節目內容與各種笑梗，錄影時間內也從沒喊過累或主動說要休息。賀一航主持最後兩集節目，將在8日和15日晚間8點播出。

▲▼賀一航最後錄影 。（圖／中視提供）

▲賀一航最後一次錄影 。（圖／中視提供）

因《我愛冰冰Show》節目排播安排非順錄順播，且分為歌唱、與古裝短劇等多種不同單元，故中視將於8日播出先前錄製的宮鬥短劇「顏洗宮略」，本周主題「微服出巡-英雄救美記」，賀一航在這一集的古裝短劇中，與白冰冰、沈玉琳、白雲等多位共同演繹爆笑短劇，專門飾演皇帝的他，與其他演員在演戲過程中的互動，常會有不照原腳本的即興演出，錄影現場總是逗樂所有工作人員、爆笑不斷。

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▲▼賀一航白冰冰。（圖／中視提供）

▲▼賀一航在短劇扮演皇帝。（圖／中視提供）

▲▼賀一航白冰冰。（圖／中視提供）

而在下周六（15日）將播出「殘酷舞台割喉戰」單元，這一集中將邀請到一票實力唱將，包括高向鵬、方怡萍、紀曉君、黑旋風（杜家慶和杜紹穎）、久未露面的施文彬、陳怡婷、吳欣達、羅美玲、高蕾雅、安歆澐、許富凱等歌手，各個都是天籟美音，現場大家聽得如癡如醉。

▲▼中視《我愛冰冰Show》記者會,白冰冰,賀一航,沈玉琳。（圖／記者季相儒攝）

▲賀一航、白冰冰和沈玉琳過去一起主持中視《我愛冰冰Show》。（圖／記者季相儒攝）

昨中視也發聲明哀悼，中視表示，賀一航先前於5/9為最後一次進棚錄影《我愛冰冰Show》，5/23製作單位收到經紀人訊息表示要住院檢查，隔日5/24中視總經理胡雪珠與節目部同仁立即前往醫院探視，首席顧問林柏川也特地送花致意，當時賀大哥都還言談自若，只說身體發炎需進一步觀察。賀一航昨晚突然逝世的消息震驚各界，與他長期合作的工作人員們也都相當哀傷。
 

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