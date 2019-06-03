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童年女神琳賽蘿涵回來了！　「時隔15年出新曲」自曝激美側拍

記者張筱涵／綜合報導

7、8年級生童年的校園女神之一琳賽蘿涵（Lindsay Lohan）經歷了一連串失控事件後，近年不只外表和行為變得正常滿多了，日前更宣布將回歸樂壇的好消息！

▲琳賽蘿涵12歲演出迪士尼電影《天生一對》走紅。（圖／翻攝自imdb）

▲琳賽蘿涵12歲演出迪士尼電影《天生一對》走紅。（圖／翻攝自imdb）

琳賽蘿涵在台灣時間1日於Instagram上傳2張在錄音室錄音的照片，可以看見她手撐著下巴、閉眼投入於音樂之中，深思的側臉不免讓人回想起過去歌手模樣，在HASHTAG中可以看見標示著「ME」和麥克風等表情符號，似乎正在籌備著新專輯並且要唱出自我。

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▲琳賽蘿涵將回歸樂壇。（圖／翻攝自琳賽蘿涵IG）

▲琳賽蘿涵將回歸樂壇。（圖／翻攝自琳賽蘿涵IG）

▲琳賽蘿涵將回歸樂壇，側面投入於音樂中的樣貌很美。（圖／翻攝自琳賽蘿涵IG）

事實上，琳賽蘿涵最後一次推出專輯是在2005年，當時發行得第二張專輯《私人空間》在公告牌獲得最高排名20名和金認證，當時的單曲《Confessions of a Broken Heart (Daughter to Father)》不只包辦詞曲，就連MV也找來妹妹阿里蘿涵（Aliana Lohan）演出且親自擔任導演。

▼Lindsay Lohan - Confessions Of A Broken Heart (Daughter To Father)。（影片／取自Lindsay Lohan YouTube，如遭刪除請見諒）

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