《年少有為》奪十大華語歌曲！　李榮浩「現場演出」帥翻

記者關韶文／台北報導

「hito流行音樂頒獎典禮」2日晚間在台北小巨蛋登場，全新創作大碟《耳朵》獲得粉絲好評，也在典禮上帶來三首神曲串燒《耳朵》、《喜劇之王》、《年少有為》。

李榮浩《年少有為》獲得「2018hito年度十大華語歌曲」，專輯好成績也一舉入圍2019 hito流行音樂獎頒獎典禮「最受歡迎男歌手」，李榮浩再登台北小巨蛋在頒獎典禮帶來精湛演唱，連唱三首串燒神曲，李榮浩能用最簡單直白的詞句，將愛情裡最讓人揪心的情感細節描寫得如此走心，全場沉浸在李榮浩的歌聲中，意猶未盡。

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▲▼李榮浩串燒三首經典歌曲。（圖／記者黃克翔攝）



由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，是台灣最具指標的音樂盛事之一，更是國內唯一由電台主辦的大型頒獎典禮！「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項。

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。