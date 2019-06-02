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圖多／炎亞綸「高清深V」照曝光！　訪問一半露詭異微笑

記者關韶文／台北報導

「hito流行音樂頒獎典禮」2日晚間在台北小巨蛋登場，炎亞綸一開場穿著長袖高領頒獎，沒想到中段表演時，換了一身帥氣西裝「大開深V」自彈自唱，相當性感，一出場就讓粉絲尖叫連連。

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,炎亞綸。（圖／記者季相儒攝）

▲▼炎亞綸秀出深V好身材。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,炎亞綸。（圖／記者季相儒攝）

炎亞綸會後接受媒體訪問，頂著「深V西裝」受訪，被虧是不是練很壯，炎亞綸笑說，「還好啦，差不多！我可能因為骨頭關係，不能練太壯。」前陣子脖子痛，導致整個背容易僵掉，「每天都要復健，同時也要挑好一點的床。」雖然身材相當好，不過被問到練最好的部位，炎亞綸反應相當快，「應該是微笑！」

▲▼炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼炎亞綸自彈自唱。（圖／記者季相儒攝）

▲▼炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，是台灣最具指標的音樂盛事之一，更是國內唯一由電台主辦的大型頒獎典禮！「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項。

▲▼炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼炎亞綸一連演唱兩首歌曲。（圖／記者季相儒攝）

▲▼炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。

▲▼炎亞綸。（圖／記者關韶文攝）

▲炎亞綸露出詭異微笑。（圖／記者關韶文攝）

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