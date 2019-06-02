2歲Lucy感冒拒戴口罩！　隋棠「一句話說服她」媽媽網友推爆：學起來

記者潘慧中／綜合報導

隋棠婚後陸續迎來一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，目前忙碌工作之餘不忘分享生活點滴，她1日晚間透露這幾天帶小孩去宜蘭玩，怎料女兒剛好感冒，為了避免兒子被傳染，她使出一招說服女兒戴口罩，爸媽網友看了都狂讚：「太有智慧了！學起來！」

▲▼隋棠一家人帶Tony的好友去宜蘭玩。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



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隋棠老公Tony的好友從加州來台灣玩，一家人帶著對方到宜蘭郊遊踏青，「這個行程應該完全看得出是由熱愛威士忌的Tony哥安排的吧！」一行人前往酒廠參觀，Max和Lucy著迷地看著蒸餾設備，玩得不亦樂乎。

▲▼Max和Lucy在酒廠玩得不亦樂乎。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



事後，隋棠透露Lucy這幾天其實剛好感冒，但慶幸的是女兒仍然活力充沛地玩耍，絲毫沒有哭鬧，只不過女兒本來不想戴口罩，但為了避免Max被傳染，她告訴女兒：「戴口罩可以保護哥哥」，女兒這才心甘情願地戴上口罩。

▲▼Lucy後來乖乖聽話戴上口罩。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



照片中，可以看到Max穿著綠色條紋衣和格紋褲，看起來十分有朝氣，Lucy則是紮起雙馬尾、穿上可愛裙裝，彷彿就是一個小公主，隋棠看著孩子們的照片有感而發地說：「這兩隻每天就在那『一下看對方是仇人、一下又是寶貝』的忙碌情緒轉折中長大了。」

▲隋棠模仿Olie的語氣說：「阿嬤！他們又沒帶我去了。」（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



隋棠臉書全文：

這兩天，因為先生的好兄弟從加州來看我們，於是帶著他吃喝玩樂，這個行程應該完全看得出是由熱愛威士忌的Tony哥安排的吧。

#酒廠初訪

#宜蘭真是去不膩啊