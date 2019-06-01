【X戰警20年】12部電影時間軸！《黑鳳凰》倒數5天「多虧死侍」看2部就能懂

記者洪文／綜合報導

《X戰警》系列20周年，有別於「漫威電影宇宙」幾乎按照故事時間拍攝，再加上《X戰警：未來昔日》改變歷史，時間軸相對比較混亂，《ETtoday》整理12部電影正確時間軸，在最終章《X戰警：黑鳳凰》（X-Men: Dark Phoenix）倒數5天之際，其實只要複習2部電影，就能無縫接軌新的一集。

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▲《X戰警》20周年，第12部電影《X戰警：黑鳳凰》即將上映。（圖／翻攝自網路）



12部《X戰警》分為正傳三部曲、前傳三部曲，還有金鋼狼、死侍等個人獨立電影。舊的時間軸為《X戰警：金鋼狼》、《X戰警》、《X戰警2》、《X戰警3：最後之戰》、《金鋼狼：武士之戰》，後來《X戰警：未來昔日》回到1973年，阻止魔形女刺殺「哨兵創始者」崔斯克，時間軸全部重啟。

在《X戰警：未來昔日》改寫新的時間軸之後，《X戰警：天啟》以及即將上映的《X戰警：黑鳳凰》（故事時間為《X戰警：天啟》之後10年）屬於新的時間軸，因此前面5部《X戰警》系列電影所建立的世界觀及角色全面重寫，完全跟新的故事沒有關係，《X戰警：第一戰》時間點則不受影響。

▲一張圖搞懂《X戰警》完整時間軸 。（圖／記者洪文製圖）



而《死侍》兩集、《羅根》應是屬於新時間軸的未來時間，同時《X戰警：未來昔日》結局當中也有出現未來2023年每個角色的狀況。雖然《死侍2》出現一幕《X戰警：黑鳳凰》的畫面，不過在結局前死侍用了機堡的「時光錶」清除過去的時間軸，未來的事件恐怕不一定是《黑鳳凰》的真正結局。

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因此《X戰警：黑鳳凰》觀看前只要看過《X戰警：未來昔日》、《X戰警：天啟》2部電影即可，尤其是《X戰警：天啟》是新一代琴葛雷、獨眼龍等角色初次登場，有較多的角色背景與著墨，同時在結局也有X教授、琴葛雷對於「鳳凰之力」釋放的故事鋪陳，可以做為看片前的暖身參考。

《X戰警》正確時間軸如下：

《X戰警：第一戰》

（故事時間：1962年）

這是X教授、萬磁王以及變種人學校的起源故事。

最大反派是密斯特1962年促成古巴危機，計畫消滅人類並以變種人統治世界，X教授、萬磁王招募世界各地變種人對抗。

======以下為舊的時間軸======

《X戰警：未來昔日》

（故事時間：2023年=>1973年）

魔形女刺殺「哨兵創始者」崔斯克。

《X戰警：金鋼狼》

（故事時間：1979年）

這是金鋼狼的起源故事，最大反派是史崔克，暗中計畫將變種人作為武器。

《X戰警》

（故事時間：2000年）

這一集美國參議員提案立法「變種人公開身分」，萬磁王計畫將各國領袖變成變種人報復。

《X戰警2》

（故事時間：2003年）

這一集最大反派是史崔克，利用他的兒子「幻象大師」摧毀變種人。琴葛雷為了拯救大家逃亡，犧牲自己。

《X戰警3》

（故事時間：2006年）

這一集琴葛雷黑化成為「黑鳳凰」，同時出現抵制變種人基因的「解藥」，最後金鋼狼用狼爪刺殺心愛的琴葛雷化解災難。

《金鋼狼：武士之戰》

（故事時間：2015年）

金鋼狼因傷痛跑去日本散心，日本企業家矢志田市朗打算吸取他的「自癒能力」變回年輕。

======以下為新的時間軸======

《X戰警：未來昔日》

（故事時間：2023年=>1973年）

這一集的反派是「哨兵創始者」崔斯克，2023年金鋼狼透過幻影貓的能力，回到1973年阻止魔形女的刺殺行動。

《X戰警：天啟》

（故事時間：1983年）

西元前3600年首位變種人「天啟」1983年甦醒，攜手「天啟四騎士」暴風女、靈蝶、天使、萬磁王計畫摧毀開羅後重新建立金字塔，並將意識移至X教授軀體藉此獲得思想控制能力。最後X教授釋放琴葛雷的鳳凰之力，才成功對抗天啟。

《X戰警：黑鳳凰》

（故事時間：1993年）

琴葛雷在一次險峻的外太空救援任務過程，意外被一股宇宙能量擊中，使她晉升為最強大的變種人之一，她與內心的黑暗面掙扎抗衡，最後心智逐漸失去控制，進而對如同家人般的X戰警成員大開殺戒，並意圖摧毀整個地球。

《惡棍英雄：死侍》

（故事時間：2016年）

前特種部隊傭兵韋德威爾遜因罹癌四處求醫，被帶入阿賈克斯的實驗室注入血清打造成超級士兵販賣，雖然治癒了癌症且擁有自癒能力，但是他的容貌全毀，他變成死侍打算報復並尋求解藥。

《死侍2》

（故事時間：2018年）

死侍因女友中槍身亡，打算自殺，被帶到變種人學校當實習生，未料在一場任務中與變種人少年羅素一同被抓去坐牢，此時「機堡」透過時光錶回來找羅素報復。

最後，死侍用時光錶回到過去，清除了《X戰警》部分時間線。

《X戰警：未來昔日》

（故事時間：2023年）

羅根1973年任務結束之後，2023年甦醒，X教授、琴葛雷、獨眼龍、暴風女、野獸、冰人、幻影貓都在變種人學校。

《羅根》

（故事時間：2029年）

2029年變種人已經瀕臨絕種，25年來沒有誕生過任何變種人。一位來自「亞克萊基因公司」的墨裔護士嘉布拉突然找上羅根求助，希望帶身邊的11歲女孩蘿拉，前往北達科他州的一個稱作「伊甸園」的避難所，而亞克萊保全主管皮爾斯準備將作為「實驗品」的小孩全面清除。

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