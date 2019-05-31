【X戰警20年】全球票房1821億「開啟超級英雄片時代」　《黑鳳凰》畫下句點

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》全球票房至今26億美金，如今影史票房前10名就有5部是漫畫改編／超級英雄電影，鋼鐵人、美國隊長、金鋼狼、死侍成為全球人氣偶像。其實20年前並非如此，1999年票房前10名由《星際大戰首部曲》、《靈異第6感》、《落跑新娘》、《王牌大賤諜2》等科幻片、愛情喜劇片為主宰，漫畫改編一向票房不佳，直到福斯影片2000年推出漫威電影《X戰警》（X-men），改變了20年全球電影票房結構，開啟漫畫改編電影／超級英雄片時代。

▲《X戰警》2000年推出，開啟漫畫改編電影／超級英雄片時代。（圖／《X戰警》劇照）



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漫威漫畫1990年代股價從35美金跌落到不足3美金，1996年宣告破產，整間公司還差點被低價售出，只好賤賣電影翻拍版權換錢。當時各大片商對於漫畫改編電影興趣缺缺，索尼影業只選擇買下人氣最高的《蜘蛛人》，環球影業買下浩克，而福斯影片1994年則是買下《X戰警》和《驚奇4超人》電影版權，完全擁有「變種人（Mutant）」這個詞，可以拓展任何一個X戰警漫畫角色。

▲休傑克曼因《X戰警》金鋼狼一角走紅全球，17年來演了10部電影。（圖／《X戰警》劇照）



導演布萊恩辛格（Bryan Singer）在2000年《X戰警》大膽改寫超級英雄電影的模式，電影中出現在觀眾看見的第一個畫面是1944年德國佔領波蘭的時代背景，年幼的萬磁王因父母被送往納粹集中營，首次打開自身變種的超能力。這是一個猶太家庭被拆散的故事，他將真實事件與漫畫故事融合的作法前所未見，既有黑暗色彩又有寫實風格，完全打臉過去認為漫畫改編電影沒有深度的看法。

▲X教授、萬磁王是多年好友，但是彼此對於「變種人」生存的理念不合。 （圖／《X戰警》劇照）



《X戰警》不只是一部爆米花爽片電影，導演布萊恩辛格藉著變種人的故事，挖掘更深層的少數邊緣人、同志等議題。早在2000年首集，國會議員丟出「變種人須登記身分」、「家長有權決定是否讓小孩去上有變種人的學校」等充滿歧視的提案，《X戰警2》則有冰人告知家人變種人的身分，遭到父母反問：「你難道不能變成正常人嗎？」被認為是「同志出櫃」的隱喻，到了《X戰警3》更出現父親強迫變種人兒子服用解藥，暗喻同志並非疾病需要治療。

▲《X戰警2》冰人向告知家人變種人的身分。 （圖／《X戰警2》劇照）



如此獨特的《X戰警》在2000年全球票房開出2.96億美金，隨後續集《X戰警2》、《X戰警3：最後戰役》全球票房4億美金、4.57億美金，2011年更推出「新版三部曲」，整體票房超越舊版三部曲。主軸電影之外，2009年《金鋼狼》個人電影賣出4.14億美金，並且安排死侍、金牌手等角色登場，在2016年重啟角色推出《惡棍英雄：死侍》全球票房開出7.83億，創下至今系列電影最高票房，20年來12部《X戰警》系列電影，為福斯影片賺下57.7億美金（約1821億台幣）。

▲萊恩雷諾斯首集《惡棍英雄：死侍》創下系列電影最高票房。（圖／《惡棍英雄：死侍》劇照）



《X戰警》為漫畫改編電影開啟票房大門，索尼影業2002年推出《蜘蛛人》全球票房開出8.21億驚人數字，而導演布萊恩辛格角色塑造以及黑暗風格，為導演克里斯多福諾蘭執導DC電影《黑暗騎士》三部曲打下基礎，也讓導演李安有機會在《綠巨人浩克》探索角色內心，而漫威工作室更有信心在2008年拍攝《鋼鐵人》打造「漫威電影宇宙」，才有現在的《復仇者聯盟4：終局之戰》。

▲《X戰警：未來昔日》集結兩代X戰警成員。（圖／《X戰警：未來昔日》劇照）



在《X戰警》20年周年之際，擔任《X戰警》系列長達9年的監製賽門金柏格執導第12部電影《X戰警：黑鳳凰》，並且證實這是系列電影「最終章」。外傳最終章受到迪士尼、福斯合併影響，但他坦言早在迪士尼合併前3年籌備，當時便決定把漫畫中最受歡迎的「黑鳳凰傳奇」作為最終章，「20年的大家庭將面臨全新考驗，首次成員感情撕裂，瀕臨滅絕危機，這是《X戰警》系列的最高潮。」

▲《X戰警：黑鳳凰》將是《X戰警》系列電影最終章。（圖／福斯影片）



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《X戰警：黑鳳凰》是漫威史上最強的變種人琴葛雷黑化的故事，導演賽門金柏格表示，「黑鳳凰傳奇」一直是《X戰警》最終且最具代表性的故事。其實早在2006年《X戰警3：最後戰役》已改編，不過當時故事主軸放在「變種人治癒」的議題上面，不少影迷大喊不滿足，因此身為當時編劇的賽門金柏格決心這次補回來，「我希望創造一個結局和一個新開始的可能性，這就是我想做的。」

《X戰警：黑鳳凰》將於6月6日在台上映。