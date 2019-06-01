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王嘉爾《跑男7》合體Lucas！　一說出兒時住處…「距離只有1分鐘」驚呆了

記者韓景樺／綜合報導

韓團「GOT7」的成員王嘉爾（Jackson）過去曾在節目上透露，NCT的香港成員Lucas（黃旭熙）是他最想變得親近的人。而近日2人終於在陸綜《跑男7》（奔跑吧）同框，更趁搭車之際大聊香港生活，最後竟然發現2人不只住同區，住家距離更「只有1分鐘」，巧合程度連網友都大呼太有緣。

▲▼王嘉爾上跑男和Lucas合體了。（圖／翻攝自IG／王嘉爾）

▲王嘉爾上《奔跑吧7》和Lucas合體了。（圖／翻攝自IG／王嘉爾）

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王嘉爾和Lucas同屬於在南韓出道的男團成員，過去也有不少粉絲期待看見2人同框互動，而近日王嘉爾現身錄製《跑男7》，終於順利和Lucas見面，而「港普（香港式的普通話）兄弟」的互動更讓大票粉絲興奮歡呼。

趁著搭車移動的空檔，身為前輩的王嘉爾也主動和Lucas閒聊，2人不只中文和廣東話同樣切換自如，還意外發現居然都住在香港沙田區。王嘉爾先好奇問對方喜歡什麼食物，Lucas直接回答「午餐肉、雞蛋飯」，讓他驚呼：「怎麼和我一樣！」王嘉爾陸續又追問了幾個必經的知名路標和常吃的美食，想不到竟都和Lucas一一吻合。

▲▼王嘉爾和Lucas閒聊過程中發現2人家就在附近。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼王嘉爾和Lucas閒聊過程中發現2人家就在附近。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲王嘉爾和Lucas趁搭車空檔聊天，意外發現超多共同點。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

因為具有太多巧合點，王嘉爾難掩驚訝，「我今天才知道，我小時候的環境是跟Lucas住在同一個環境裡面，我們家的距離大概只有1分鐘」，連一旁的Lucas聽了都覺得不可思議，笑說原來住隔壁的2人，最後竟在節目裡才見面。

▲▼王嘉爾和Lucas閒聊過程中發現2人家就在附近。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲▼王嘉爾和Lucas閒聊過程中發現2人家就在附近。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

▲王嘉爾閒聊過程中發現2人家就在附近，連Lucas都覺得太巧。（圖／翻攝自微博／微博綜藝）

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