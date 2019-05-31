Angelababy抱兒子出門被捕獲！　2歲小海綿迅速抽高「超過媽媽半身」

記者李湘文／綜合報導

女星Angelababy（楊穎）在2017年生下兒子小海綿，雖然工作忙碌，還是常常自己帶孩子出門，享受母子相處的時間。在大陸六一兒童節前夕，她也陪小海綿到公園去玩，被路人拍到私下平凡的一面，也令粉絲驚覺「兒子長好大了」！

▲Angelababy雖然為了工作到處跑，一有空檔還是帶孩子出門玩。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

Angelababy在31日抱著兒子外出，穿著輕便的白T恤、黑短褲，雖然用深色帽子和口罩遮掩臉孔，還是被路人認了出來。似乎是趁著六一兒童節，她提前帶小孩出來放風，旁邊還有自家媽媽跟婆婆，祖孫3代一起和樂出遊。

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▲Angelababy帶著小海綿出門玩。（圖／翻攝自微博／小海綿全球粉絲後援會）

2歲的小海綿也戴著帽子、打扮休閒，乖乖地讓媽媽抱在懷裡，雖被貼心的路人遮住了臉，但還是看得出個子長高不少，已經超過Angelababy的半身高。照片一曝光，不少看著小海綿長大的粉絲也驚訝「怎麼一下子這麼大了」、「好大一隻」。

▲2歲的小海綿已經長大不少。（圖／翻攝自微博／小海綿全球粉絲後援會）

其實Angelababy日前受訪才說過，最近最大的體能訓練就是抱孩子，因為小海綿長大了又黏人，常常喊著要媽媽抱，導致Baby現在練出了不錯的臂力。不過她也吐槽，兒子黏歸黏，只要媽媽不在家就還是自己玩得很好，令她啼笑皆非。