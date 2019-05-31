黃鐙輝對鏡頭狂喘「像X片」掉粉...萁萁哀怨　曝摸完JR大肌肌：很興奮！

記者林彥君／台北報導

黃鐙輝代班入伍的KID主持狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》，與王仁甫各自帶隊PK電玩。黃鐙輝今（31日）自掏腰包到西門町發送100杯珍奶，黃鐙輝說因之前和徒弟曾子余在節目中打賭哪隊會贏猜錯，願賭服輸請客。老婆萁萁哀怨的說：「幹嘛賭輸啊！不是電競人嗎？」

▲黃鐙輝在西門町發珍奶。（圖／記者林彥君攝）



黃鐙輝有15年的電玩資歷，近2、3年他勤於健身，也會直播健身過程，原本是想推廣運動的風氣才直播，但因為喘息聲讓人想歪，反而掉粉，黃鐙輝笑說：「真的不能直播健身，我的按讚人數一直被退讚，很多粉絲說沒看畫面，真的很像在看X片，而且我還會一直說『不行了，我快不行了！』」

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▲萁萁說已預購JR寫真集。（圖／記者林彥君攝）

萁萁則說，因為黃鐙輝有找她一起運動她不想，不過馬上歪樓，「現在要看心情，沒有要生第四個，忙一點就沒什麼體力了。」至覺得老公健身成果如何？萁萁笑說：「練成一大塊。」不過萁萁透露有摸過紀言愷（JR）的胸肌，摸完馬上預購10本JR的寫真集，「喔！第一次摸到別人的八塊肌，很興奮！」

▲黃鐙輝賭輸請客。（圖／記者林彥君攝）

對於之後接棒KID主持節目，黃鐙輝笑說：「節目不能群龍無首，製作人有來三顧茅廬。」而他過去和曾子余是《食尚玩家》的搭檔，在該節目改版後，原主持人僅剩曾子余留在該節目，「他運氣很好，搭檔怎麼換他都不會掛，連浩角翔起都走了他還在。」