巴鈺狂開黃腔！曝是又黑又大「激凸徒」　郭彥均妻女探班盯全場

記者林彥君／台北報導



郭彥均和巴鈺主持中天《來去CHECK IN》，今（31日）到餐廳錄節目，郭彥均的老婆和女兒到場探班，巴鈺不時開黃腔，讓郭彥均笑說「不能播啦！」郭彥均說巴鈺很貼心，因為外景錄影時間長，都會幫大家準備B群，維持好精神，笑說：「逼大家吃她的B。」

▲郭彥均和巴鈺主持默契十足。（圖／記者李毓康攝）

郭彥均透露，巴鈺曾和他分享女人生孩子後，會因為餵母乳胸部變形等話題，用手握拳形容「那邊會變超黑超大」，巴鈺則在一旁補充，等到70歲可能又皺又垂，更自封是「激凸徒」，讓郭彥均一臉尷尬頻頻看向場邊的老婆。

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▲郭彥均的老婆、女兒到場探班。（圖／記者林彥君攝）

巴鈺和郭彥均私下聊天無禁忌，更是一起泡溫泉的「泡友」，節目有一堆內容，因為講話尺度太大不能播出，巴鈺笑說：「後製看影片，應該會硬起來！」

巴鈺也爆料郭彥均非常節省，到飯店都會把飯店準備的牙刷和沐浴乳帶回家，巴鈺喊他是「Mr.都拿」，不過郭彥均認為這樣不但節省也很環保，笑說從出外景的11年來，家裡沒買過牙刷，目前家裡堆放的牙刷還可以用10年。

▲▼郭彥均和巴鈺主持《來去CHECK IN》。（圖／記者李毓康攝）

中天《來去CHECK IN》每週日晚間9點播出，由郭彥均、巴鈺聯手主持，節目主推「兩天一夜不嫌少、三天兩夜不嫌多，一生一定要住一次！」的旅宿，挖出最強CP值的飯店民宿，並附上一條龍的行程規劃，從住宿延伸至美食、玩樂，帶領觀眾走透透。

▲郭彥均和巴鈺到餐廳錄影。（圖／記者李毓康攝）

