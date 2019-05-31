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崔鍾訓想放出來被拒絕！涉嫌2次集體性侵　法院判決：不會釋放

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手FTISLAND前成員崔鍾訓，因涉嫌集體性侵、偷拍淫片等罪名正在被拘留中，然而韓媒報導他向法院申請在不被拘留的狀態下配合調查，但今（31）日晚間法院駁回，意思是不會釋放他。

▲▼崔鍾訓。（圖／CFP）

▲崔鍾訓想被釋放遭拒絕！涉嫌2次集體性侵　法院判決不放人。（圖／CFP）

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根據晚間韓國媒體報導，涉嫌集體性犯罪的崔鍾訓，申請拘留合法性審查，為的是解除拘留，不過今晚法院駁回他的申請，認為拘留判決是合理的。代表他還是得乖乖地蹲在拘留所等候判決，並不能被放出來。

據調查，崔鍾訓與鄭俊英在2016年1月於江原道的洪川、同年3月在大邱，都涉嫌將女子灌醉後進行集體性侵，因此警方發布崔鍾訓等3名嫌疑人的拘留令，檢方也許可拘留後，同天拘留至今將近一個月。

▲▼崔鍾訓。（圖／CFP）

▲崔鍾訓本月初被收押之後，想要申請解除拘留。（圖／CFP）

法院當時表示，「犯罪嫌疑指證歷歷，且擔心會有掩滅證據的危險。」因而收押崔鍾訓以及一名權姓上班族。另外，崔鍾訓還涉嫌2016年找警察掩蓋酒駕，警方目前已經以涉嫌行賄的罪名將起訴書移送檢方。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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崔鍾訓, 鄭俊英, 日韓風

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