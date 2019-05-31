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陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳妍希31日滿36歲了，一早老公陳曉發文祝福，小倆口對話閃瞎網友。兩人因合作《神鵰俠侶》擦出愛火，2016年結婚並生下兒子小星星，夫妻婚後相當低調，只有在生日時高調曬恩愛，老公更難得曬出照片慶生。

▲▼陳妍希滿36歲，老公陳曉曬照慶生。（圖／翻攝自微博／陳妍希）

照片中，陳妍希坐在燈光昏黃的餐廳，低頭滑手機，一手抵著脖子，神情相當專注，沒注意到側臉被偷拍。照片出自於陳曉的「老公視角」，老公發文：「祝老婆生日快樂平安，健康，順心，更希望你耗時近兩年的作品能早日讓觀眾看見，你的努力，我自愧不如，真不是刻意捧你。」

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▲▼陳妍希滿36歲，老公陳曉曬照慶生。（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲陳曉曬出私照「老公視角」，陳妍希低頭滑手機，表情嫵媚。（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲▼陳妍希滿36歲，老公陳曉曬照慶生。（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲陳曉一早就發文「真不是刻意捧你。」（圖／翻攝自微博／陳曉）

陳妍希主演新劇《鄧麗君之我只在乎你》，是改編自傳奇歌手鄧麗君的真人真事，2018年3月開拍，加上何潤東、張晨光、寇世勛等實力派演員共同演出，被視為2019年度大戲之一。雖然電視劇尚未宣布定檔，老公已經率先送上祝福，她甜蜜回應「陳老公，等你拍完戲，是時候陪你老婆出去旅遊，拍拍照啦」，夫妻倆結婚3年，公開在留言串相約旅行，對話讓粉絲直呼「你們要永遠幸福下去」、「請你們狠狠地幸福」、「平時不秀恩愛，現在我激動死了！」

▲▼陳妍希滿36歲，老公陳曉曬照慶生。（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲陳研希回應老公：「是時候陪你老婆出去旅遊啦！」（圖／翻攝自微博／陳曉）

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