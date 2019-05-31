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韓國街頭小吃「黑糖餅」自己做！一盒3包粉簡單又快速

太咪瘋韓國 太咪

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁..

文／太咪

覺得我的版友大家超像一群嗷嗷待哺的小孩，我只要說了我要上傳什麼，但動作很慢還沒上傳，大家就會默默來問我：請問甚麼時候會上傳，還有人跟我說她的黑糖餅要過期了，拜託我趕快po（XDDDDDDD）總之呢，黑糖餅是買回來每次做給家人吃，家人都超喜歡的一個韓國點心，不僅做法簡單又好吃，有別的品牌口味都可以買，只要水量調對，哪一個牌子都不會失敗的！

▲製作黑糖餅粉。（圖／翻攝自Naver Blog／bflythedj）

▲製作黑糖餅粉。（圖／翻攝自Naver Blog／bflythedj

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這個一包可以做八片，我買的是白雪出的上面這一款，裡面有三包東西如下：

▲製作黑糖餅粉。（圖／翻攝自Naver Blog／bflythedj）

▲製作黑糖餅粉。（圖／翻攝自Naver Blog／bflythedj

製作方法（下方有附影片）：

1. 40~45度的水（小紙杯冷水2/3+滾水1/3混合即可）

2. 把水倒入碗裡以後，加小包的이스트粉

3. 倒進去以後攪拌攪拌攪拌

4. 把大包的粉（호떡믹스 프리믹스）倒到裡面，繼續攪拌攪拌攪拌，攪拌5到10分鐘就變成麵團了

5. 我個人是用衛生手套把麵團混合，比較乾淨又方便

6. 把餡料包（잼믹스）倒出來，可以自己加一些堅果啦、南瓜子之類的進去，並且倒一點油到另一個小碗裡

7. 手套抹油，捏麵團壓扁扁以後再加餡料進去，像包胡椒餅一樣把餡料塞進去，再把封口處朝下下油鍋煎

8. 兩面煎到金黃就好啦～

▲黑糖餅製作法。（圖／太咪提供）

▲黑糖餅完成。（圖／太咪提供）

我一邊捏一邊煎，不小心煎太久弄得黑漆漆，請勿見怪，大家記得要小火慢煎喔，顏色才會漂亮～我後面煎的就正常了～哈哈哈哈哈哈哈！

我自己要嘛就是把做好的一塊塊包到抹油的保鮮膜裡拿去冷凍，不然就直接煎好放冷凍，不然一次吃不完那麼多，大家去朋友家玩，或招待朋友來家裡玩，都可以做這個騙騙別人，簡單快速又好吃，幾乎是零失敗率啊！

補充：裡面會有肉桂的味道，怕肉桂的可能要PASS囉～

▼黑糖餅製作法。（影片來源：YouTube Tammy）

我是結婚住在韓國的臺灣人─太咪，2002年喜歡上韓國，2012年結婚嫁到韓國，10多年來往返韓國─臺灣的次數已數不清，透過這15年來對韓國的喜愛與認識，要來分享這個國家在我眼中的一切給大家。看更多請到粉絲團【太咪瘋韓國】

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關鍵字

黑糖餅, 南韓, 小吃, 日韓風

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