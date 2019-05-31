周采詩生產倒數！　焦慮項目列不完…最怕發生「這件事」

記者李欣容／台北報導

周采詩下個月就要生產，離預產期越近就越焦慮，但最讓她擔心的，是將來沒辦法把小孩養育好，「我覺得自己還是個孩子，要怎麼養育好一個小孩？」而她也出現一孕傻三年症狀，有時候下了樓馬上忘記剛剛有沒有鎖門，常在家折返跑檢查。

▲周采詩預產期在下個月。（圖／翻攝自Facebook／周采詩 - Tracy Chou）

周采詩曾在臉書列出許多「焦慮項目」，她說：「每天到了睡前就會焦慮，因為覺得離生產又近了一天，或是聊天聊到倒數幾週，也會覺得子宮硬硬的，很多東西都讓我焦慮，賀爾蒙讓人把小事情放大，但主要的焦慮應該來自『我覺得自己還是個孩子，要怎麼養育好一個小孩』。」

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▲周采詩常忘記自己有沒有鎖門。（圖／翻攝自Facebook／周采詩 - Tracy Chou）

現在孕期到尾聲已經不像之前那樣常常孕吐，但也因為肚子大了，胃被壓縮，常因為吃錯東西或多吃了一口胃酸逆流。而俗話說一孕傻三年，周采詩已經開始有健忘症狀出現，她說：「最明顯的是下樓了，常常又要折回去看門鎖了沒有，因為想不起來有鎖門的那一part。」

▲周采詩老公會幫忙照顧狗女兒，讓她放心。（圖／翻攝自Facebook／周采詩 - Tracy Chou）

被問到孕期間老公最貼心的事，周采詩滿意喊：「他有幫我照顧好我的狗女兒，因為當初養狗，老公已經講明只負責玩，不負責把屎把尿，但現在大部分都是他在照顧，我只負責餵飯和『陪』遛狗。」老公牽著狗走在前面，她只負責在後面散步。

▲周采詩和愛犬 。（圖／翻攝自Facebook／周采詩 - Tracy Chou）

懷孕後她的口味也和以往大不同，以前不吃水果、青菜，無肉不歡，但現在很愛水果、青菜，反而是肉類興趣缺缺，「還有懷孕前超喜歡各種蛋料理，懷孕後完全不想吃蛋，一口都不碰。」下個月就要生產，周采詩到現在還沒想好要剖腹還是自然產，但不少粉絲也跟她一樣期待寶寶出生。