超犀利趴9門票倒數開賣！　w-inds.：同台厲害藝人很光榮

記者盧薇淩／台北報導

超犀利趴10挺過10年，秉持音樂原創活力的初衷，與樂迷走過炎夏，挺過風雨，10年得來不易，五月天邀請曾經參加過「Super Slippa 超犀利趴」的每一個你，以及未來即將加入的你， 8月3、4 日與26組「亞洲狠角色」齊聚南港展覽館為「超犀利趴」10歲慶生，「超犀利趴10」門票6月2日10:00 優先訂購；11點售票系統全面開賣。

▲w-inds.將在超犀利趴開唱。（圖／相信音樂）

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網羅最搖滾、最流行、最舞力、最創作、最美聲27組實力派藝人的超犀利趴10，包括DA PUMP、w-inds.、BABYMETAL、flumpool凡人譜、蔡健雅、陶喆、旺福、Bii畢書盡、丁噹 (guest. J.Sheon) 、家家 (guest. 茄子蛋)、鼓鼓呂思緯、Lead、慢慢說、怕胖團、黃奕儒、許含光、告五人、魏嘉瑩&Arrow Band、KEYTALK、麋先生、白安、RubberBand、渣泥ZANI、李友廷、So What、神秘嘻哈天王，以及東道主五月天。



其中引起樂迷熱烈討論的，有已7年沒來台的w-inds.勾起七年級生的回憶殺，重回追風團的日子，每年夏天固定在日本辦演唱會，為了參加超犀利趴，特別抽空來台，他們已迫不及待來台見歌迷，主唱橘慶太說：「很久沒跟台灣歌迷見面，而且還將跟很多很厲害的藝人同台覺得很光榮！」希望當天所有歌迷跟著他們一起跳一起嗨。

▲超犀利趴門票即將開賣。（圖／相信音樂）

攜著第三部3D演唱會電影《五月天人生無限公司》上映4日直逼1.9億的票房的五月天，除了在全球戲院「上班打卡」，就連每年超犀利趴都準時全勤，場場精心準備最限定演出，秉持著唱好唱滿的精神，為讓節目流程順暢決定壓軸登場，他們也表示：「五月天一定讓今年的演出，十全十美，變成經典」。