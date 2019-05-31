圭賢今午飛抵高雄錄節目　偶像出身的「他」當嘉賓也來了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體Super Junior成員圭賢，剛退伍在今（31）天密訪台灣！今早南韓仁川機場拍到，他出國拍攝綜藝節目《窮遊豪華團》，地點就是台灣的高雄，隨行的還有固定主持人朴明洙、女藝人韓惠珍，更有一個台灣粉絲都熟悉的面孔也一起出發了！

▲圭賢（右）今午飛高雄，黃光熙是本集嘉賓一起現身機場。（圖／翻攝自YouTube／Newsen）

圭賢今早一身輕便，穿著黃色短袖上衣，相較於其他藝人都還穿長袖，甚至厚重的衛衣，果然經常到訪台灣的圭賢，最了解當地氣候，他們預計搭機前往高雄，拍攝《窮遊豪華團》第二季！

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一起錄影的其他藝人，有上一季的主持人朴明洙，這一季主持群除了圭賢，也新加入韓惠珍與喜劇演員李龍鎮，驚喜的是，去年12月也才退伍的黃光熙，擔任這次台灣行的嘉賓，一同現身機場，不過他襯衫裡面還內搭2件衣服，讓人擔心他抵達熱情的南部時會不會中暑。

高雄將是《窮遊豪華團2》第一個旅行目的地，上一季的節目宗旨是精打細算的高CP值旅行，但這一季將有所改變，變成「該花的時候就要花」，並可通過製作單位準備的任務來獲得打折下殺的機會，預計6月17日晚上10點（台灣時間）播出。

▼《窮遊豪華團》新一季首集前往高雄拍攝。（影片來源：YouTube Newsen）