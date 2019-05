飛飛翔翔養了2隻新寵物！黑人公開「搬家紀錄」　范瑋琪傻眼哀號：牠好大

記者李湘文/綜合報導

藝人陳建州(黑人)育有雙胞胎兒子飛飛、翔翔,常帶著活潑的2個小孩到處跑跳,也勇於嘗試各式各樣的挑戰,最近還開始飼養「寵物」!他30日公開家裡「新朋友」的身分,原來是2隻大大的鍬形蟲,雖然爸爸和2個小男生都很興奮,卻讓當媽媽的范瑋琪傻眼。

▲黑人和飛飛翔翔養了新寵物。(圖/翻攝自陳建州Instagram)

陳建州分享鍬形蟲「開箱影片」,雖然2隻都長得又硬又壯,但4歲的孩子完全不怕,興奮地打開盒子看「新寵物」,還好奇地對爸爸問東問西。黑人笑說:「家裡來了新朋友~~~麻麻傻眼就是了!」讓不少網友噴笑「可憐媽媽了」、「范范會崩潰吧」、「又要嚇死媽媽了」。

▲網友看到飛飛翔翔新寵物,調侃「可憐媽媽了」。(圖/翻攝自陳建州Instagram)

話雖這麼說,陳建州不久後又分享新影片,跟范瑋琪、飛飛翔翔一起幫鍬形蟲搬新家,但仍不忘調侃:「感覺得出來麻麻硬著頭皮假裝歡迎新朋友!」影片中,陳建州一步一步指點飛飛翔翔,幫新朋友布置新家、放進食物,還慫恿雙胞胎把鍬形蟲拿給媽媽看一下,令范瑋琪忍不住哀嚎:「嗚,好大。」

▲范瑋琪對「新朋友」感到害怕。(圖/翻攝自陳建州Instagram)

不過,最後一家4口還是合力完成鍬形蟲的新家,開心拍手慶祝「搬家成功」,翔翔還用英文大呼︰「We got them a new big house!」飛飛翔翔跟新朋友相處愉快,偶爾也會暫時把鍬形蟲拿出來,2人2蟲一起在陽台放風,溫馨畫面同樣被陳建州記錄下來:「好好照顧新朋友喔~」

▲飛飛翔翔跟新朋友相處愉快。(圖/翻攝自陳建州Instagram)