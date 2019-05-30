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飛飛翔翔養了2隻新寵物！黑人公開「搬家紀錄」　范瑋琪傻眼哀號：牠好大

記者李湘文／綜合報導

藝人陳建州（黑人）育有雙胞胎兒子飛飛、翔翔，常帶著活潑的2個小孩到處跑跳，也勇於嘗試各式各樣的挑戰，最近還開始飼養「寵物」！他30日公開家裡「新朋友」的身分，原來是2隻大大的鍬形蟲，雖然爸爸和2個小男生都很興奮，卻讓當媽媽的范瑋琪傻眼。

▲飛飛翔翔養了2隻新寵物，讓范瑋琪傻眼。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲黑人和飛飛翔翔養了新寵物。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

陳建州分享鍬形蟲「開箱影片」，雖然2隻都長得又硬又壯，但4歲的孩子完全不怕，興奮地打開盒子看「新寵物」，還好奇地對爸爸問東問西。黑人笑說：「家裡來了新朋友～～～麻麻傻眼就是了！」讓不少網友噴笑「可憐媽媽了」、「范范會崩潰吧」、「又要嚇死媽媽了」。

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▲飛飛翔翔養了2隻新寵物，讓范瑋琪傻眼。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲網友看到飛飛翔翔新寵物，調侃「可憐媽媽了」。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

話雖這麼說，陳建州不久後又分享新影片，跟范瑋琪、飛飛翔翔一起幫鍬形蟲搬新家，但仍不忘調侃：「感覺得出來麻麻硬著頭皮假裝歡迎新朋友！」影片中，陳建州一步一步指點飛飛翔翔，幫新朋友布置新家、放進食物，還慫恿雙胞胎把鍬形蟲拿給媽媽看一下，令范瑋琪忍不住哀嚎：「嗚，好大。」

▲飛飛翔翔養了2隻新寵物，讓范瑋琪傻眼。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲范瑋琪對「新朋友」感到害怕。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

不過，最後一家4口還是合力完成鍬形蟲的新家，開心拍手慶祝「搬家成功」，翔翔還用英文大呼︰「We got them a new big house!」飛飛翔翔跟新朋友相處愉快，偶爾也會暫時把鍬形蟲拿出來，2人2蟲一起在陽台放風，溫馨畫面同樣被陳建州記錄下來：「好好照顧新朋友喔～」

▲飛飛翔翔養了2隻新寵物，讓范瑋琪傻眼。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

▲飛飛翔翔跟新朋友相處愉快。（圖／翻攝自陳建州Instagram）

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