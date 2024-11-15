蕾菈28歲了「裸紗慶生」超兇身材現形！半邊車頭燈外露 高衩開到腿根

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber蕾菈儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她不知不覺迎來28歲生日，以一襲「裸紗」現身派對，上下都露的窈窕身材吸引大批網友按讚！

▲蕾菈笑說「離不開裸紗了」。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



照片中，可以看到蕾菈紮起頭髮，身穿銀灰色平口禮服，胸前由左上到右下的切口，剛好露出渾圓半球；目光往下看，開衩直逼腿根的剪裁，讓穠纖合度的長腿在鏡頭前一覽無遺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕾菈慶祝28歲生日。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



面對28歲生日，蕾菈想藉此向過去說再見，不想再被往事所綑綁，「我會在各個挫折中逝去，接著重生，很頑強，很堅韌，同時仍然很脆弱，很柔軟。」

▲蕾菈想揮別過去。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈的老公湯宇14日也感性地發文透露，這是第5次幫女方過生日，不禁感嘆時光流逝，「我從男孩變成了中年男子，蕾也晉升成了輕熟女跟兩個孩子的媽」，謝謝妻子這5年來的陪伴和包容，「願我們相戀如當初。」

▲湯宇發文向蕾菈告白。（圖／翻攝自Instagram／itschosenai）