Angelababy因瘋馬秀遭軟封殺1年多！　知情人爆「明年有好消息」

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星Angelababy（楊穎）去（2023年）年9月因前往巴黎觀看BLACKPINK成員參演的《瘋馬秀》引發輿論風波，甚至因此遭到軟封殺。直到今年年初社群才被解禁，但演藝事業已經大受打擊，工作量大幅減少。然而，近日知名狗仔劉大錘在直播中爆料，有「二字帶英文名」的藝人將有好消息傳出，引發網友熱烈討論，直指該藝人可能就是Angelababy。

▲Angelababy有望全面復出。（圖／翻攝自Angelababy微博）

解禁後的Angelababy將更多時間投入在家庭，尤其是陪伴兒子小海綿。她曾多次被目擊與兒子一起逛街，頻繁現身香港街頭，外界猜測她可能計劃將重心轉回香港發展。日前，Angelababy更於微博超話中貼出多張美照，寫下「想念大家」與粉絲互動，渴望與支持者見面，但她的幕前動態依然稀少，令粉絲等得十分著急。

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▲Angelababy今年公開露面次數大大降低。（圖／翻攝自Angelababy微博）

狗仔劉大錘近日的爆料則讓粉絲重新燃起希望。他在直播中提到：「有二字帶英文名的藝人即將迎來好消息，大家可以期待一下。」並補充「確實聽到這個事，我相信她的粉絲們怎麼也會開個香檳」。此話引發熱議，許多人猜測Angelababy有望在明年全面回歸演藝圈。更有消息指出，她主演的古裝劇《相思令》可能於明年播出，因為今年騰訊的招商會名單中，《相思令》已被列為待播作品。