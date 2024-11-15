二壘妹穿比基尼「超兇身材包不住」！　一轉身激辣裸背全看光

記者王靖淳／綜合報導

網紅二壘妹（江宛庭）在7年前因「開球丟二壘」而走紅，日前推出數位寫真書的她，平時會在社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，最近她就在IG大方秀出一系列身穿比基尼的正反面辣照。貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「漂亮極了」。

▲▼二壘妹在IG分享辣照。（圖／翻攝自Instagram／jtw_03317）

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照片中，二壘妹穿著一套金屬色的成套比基尼，單薄的布料幾乎快要包不住她傲人的上圍。她除了將頭髮高高紮起，並用髮夾固定，背對鏡頭露出光滑的背部線條之外，還有大方轉向正面面對鏡頭，臉上帶著淡淡的微笑，外搭一件白色襯衫，增添一絲隨性的氣息。照片背景可見到海灘及山景，整體輕鬆自然，襯托出度假的愉悅氣氛。辣照曝光後，引來不少網友寫下稱讚的留言，「好神」、「南半球很讚」、「要靠妳多發養眼照片了」、「大到比基尼都罩不住」。

二壘妹還在文中提到，最近看了許多漂亮女生因長時間配戴隱形眼鏡卻未能妥善保養，導致角膜受損，甚至因此一輩子無法再戴隱形眼鏡。這樣的案例讓她感到害怕與焦慮，並坦言自己也是高度近視患者，且對戴傳統眼鏡感到不適，因此長期依賴隱形眼鏡。然而，看到角膜受損的案例後，二壘妹開始反思並呼籲同樣有此習慣的朋友，應多加注意配戴時間和眼部清潔，避免因為方便而忽視眼睛的長期健康。